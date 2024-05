Hamburg. Das Event vor dem Plietsch am Sachsentor soll Menschen aus dem ganzen Bezirk zusammenbringen – auch wenn sie knapp bei Kasse sind.

Die Bergedorfer Fußgängerzone ist auch am Wochenende nicht nur zum Einkaufen da. Das Citymanagement „Bergedorf Now“ macht das Sachsentor in regelmäßigen Abständen zu einer Begegnungsstätte für alle Bewohner des Bezirks. Das Projekt lädt für Sonnabend, 1. Juni, zur „Blauen Stunde“ ein. Hinter dem poetischen Namen verbirgt sich ein gemeinsames Picknick vor dem Plietsch (Sachsentor 23). Von 15 bis 20 Uhr können die Besucher gemeinsam essen und ins Gespräch kommen.

Das Konzept der „Blauen Stunde“ ist bewusst niedrigschwellig gehalten. Der Eintritt ist frei, wer dabei sein möchte, kann selbst entscheiden, was er sich zum Essen mitbringt. Damit sollen auch Menschen angesprochen werden, die möglicherweise nicht viel Geld zur Verfügung haben und sich einen Besuch in Cafés und Restaurants angesichts von Inflation und steigenden Preisen gut überlegen müssen.

„Blaue Stunde“ soll ein Picknick für alle Menschen sein

Das Citymanagement veranstaltete das Picknick zum ersten Mal am 18. November 2023. Seitdem treffen sich die Bergedorfer einmal im Monat – während der kalten Jahreszeit im Plietsch, sobald es warm genug ist, draußen auf der Straße. Wer das gemütliche Beisammensein mit etwas Kultur verbinden möchte, wird am 1. Juni direkt im Plietsch fündig.

Am Donnerstag, 30. Mai, wird dort die Ausstellung „Einstrichen“ des Künstlers Søren Engel eröffnet. Die Vernissage wird von 18 bis 22 Uhr gefeiert. 23 Werke sind dann im Plietsch zu sehen. Engel hat die Kunstobjekte teilweise in einem einzigen durchgehenden Strich gezeichnet. Die Ausstellung des Künstlers aus Möhnsen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist bis zum 13. Juni zu sehen, der Eintritt zu Engels Werkschau ist ebenfalls frei.

Auch interessant

Der gebürtige Hamburger Søren Engel arbeitet hauptsächlich als Bildhauer und verarbeitet in seiner Kunst auch seine Krankheitsgeschichte. Ein Arzt prognostizierte ihm einst, nicht älter als 30 Jahre zu werden. Heute ist der Künstler Mitte 40. Die angeblich tödliche Stoffwechselerkrankung, die zu bedrohlichen Blutfettwerten führte, entpuppte sich damals als Essstörung.

Das Citymanagement Bergedorf Now existiert seit April 2023 und wird von den Projektleiterinnen Julia Staron und Tanja Tribian geführt. Finanziert wird es aus dem Bundesprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Das Duo arbeitet im Künstler- und Handwerkhaus Plietsch, das bis Herbst 2025 finanziert ist. Seit April betreiben dort auch Andres und Maria Süssman das Popular Café und organisieren ebenfalls kulturelle Veranstaltungen.