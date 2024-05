Hamburg. SCVM feiert seinen 125. Geburtstag mit einem bunten Programm und viel Musik. Wer will, wird fit für die Jubiläumsparty gemacht.

Der größte Verein im Landgebiet feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Und das soll nun auch entsprechend groß gefeiert werden: Von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, verwandelt der Sportclub Vier- und Marschlande den Sportplatz in Fünfhausen (Sporthallenweg/Durchdeich) in ein Festgelände. Ob im Zelt, in der Halle oder unter freiem Himmel wird an allen drei Tagen ein buntes Programm aus Party, Spiel und Sport geboten.

3500 Mitglieder in 20 Abteilungen und Sparten zählen heute zum SCVM, der mit Max Kruse, Martin Harnik und Anna Hepfer gleich zwei Bundesliga-Fußballer und eine -Fußballerin hervorgebracht hat. Ob Vereinsmitglied oder Gast: Alle Kinder und Jugendlichen sind willkommen, wenn am Freitag, 31. Mai, um 17 Uhr die U16-Party im Festzelt startet. Bis 19 Uhr gibt es dann Tanz und Spaß für unter 16-Jährige. Der Eintritt kostet 2 Euro.

SCVM: Jugendverein von Michael Harnik und Max Kruse feiert Jubiläum

Im Anschluss startet um 20 Uhr die Zeltfete mit DJane Sabrina (Eintritt 7 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse). Am Sonnabend, 1. Juni, wird bei der Jubiläumsparty (Eintritt 12 Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse), 20 Uhr, auch das Vierländer Pop- und Schlagerduo „Die JunX“ den Gästen einheizen.

Martin Harnik spielt heute für die TuS Dassendorf. In der Jugend kickte er für den SCVM, bevor für unter anderem für Werder Bremen in der Bundesliga spielte. © Volker Gast | Volker Gast

Für beide Abende sind noch Karten im Vorverkauf zu haben in der SCVM-Geschäftstelle sowie in Penny‘s Clubhaus auf dem Sülzbrack, im Getränkemarkt Fünfhausen (Süderquerweg 652), im Vierländer Markt Niko Clausen (Neuengammer Hausdeich 215), im Tabakladen Zollenspieker (Süderquerweg 99) sowie bei allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern.

Yoga, Pilates oder Tabata: Anmelden zu Angeboten beim Schnuppertag

Um sich auf die große Jubiläumsparty einzustimmen, steht der Sonnabend, 1. Juni, unter dem Motto „Fit für den Abend“: Bei dem Schnuppertag, 9.30 bis 16.45 Uhr, können verschiedene Angebote wie Yoga, Pilates, Fit im Alter, Fitnesskurse und vieles mehr der Gymnastikabteilung im Studio und in der Halle in Fünfhausen ausprobiert werden. Der Verein verspricht einen Mix aus Kraft und Ausdauer. Die Teilnahme ist für Mitglieder und Gäste kostenfrei. Eine Anmeldung zu den Angeboten ist möglich über die Internetseite des Vereins unter www.scvm.de.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zieht am Sonntag, 2. Juni, von 14 Uhr an ein Festumzug durch Fünfhausen – aufgrund der weiträumigen Sperrungen für den Ironman, dessen Radstrecke zeitgleich durch die Vier- und Marschlande führt, musste die Route reduziert werden. Die Aufstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt im Fersenweg (Anfahrt über den Kirchwerder Landweg). Von dort geht es nach links in den Durchdeich, an der Feuerwehr vorbei weiter auf dem Durchdeich, links in die Straße „Op den Hoogen“, links in den Süderquerweg, rechts in den Durchdeich und bis zur Halle.

Im Anschluss an den Umzug wird auf dem Sportgelände in Fünfhausen noch ein buntes Programm geboten, gibt es etwa Kaffee und Kuchen im Festzelt, Aufführungen verschiedener Abteilungen und Musik vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Neuengamme.