Hamburg. Die Veranstalter des Kranmarkts melden noch freie Plätze für Verkäufer. Auch der beliebte Flohmarkt im CCB-Parkhaus kehrt bald zurück.

In schönster Lage nach Raritäten stöbern – das verspricht der Kranmarkt am Serrahn. Der Verein Bergedorfer Hafen organisiert den Flohmarkt am Sonnabend, 1. Juni. Von 11 bis 16 Uhr können Besucher zwischen den Ständen der Händler herumschlendern. Die Verkaufsfläche erstreckt sich auf den Serrahn und die Alte Holstenstraße bis zum Hasseturm.

„Wir haben den Kranmarkt im vergangenen Jahr erstmals veranstaltet und es war ein großer Erfolg“, sagt Thomas Meier vom Verein Bergedorfer Hafen. 2023 waren etwa 50 Verkaufsstände am Start, dieses Mal wollen die Organisatoren das Angebot vorsichtig auf 55 Teilnehmer erweitern. Ganz bewusst habe den Termin auch dieses Mal auf einen Sonnabend gelegt. So kann der Besuch auf dem Flohmarkt mit dem gewohnten Einkauf in der Bergedorfer City kombiniert werden.

Flohmarkt am Bergedorfer Hafen am 1. Juni

Ein Großteil der Standflächen ist bereits ausgebucht. Meier: „Wir haben die Händler vom vergangenen Jahr angeschrieben und die meisten kommen wieder. Es sind nicht nur Bergedorfer, wir haben sogar jemanden aus Stade dabei.“ Der Verein richtet sich vor allem an private Verkäufer. Anonyme Massenware soll nach Möglichkeit nicht angeboten werden.

Ein paar Plätze für Verkaufsstände sind noch frei. Für eine Miete von 22 Euro steht eine Standfläche von drei mal zwei Metern zur Verfügung. Dazu gibt es für die Verkäufer einen kostenlosen Autostellplatz im Parkhaus Stuhlrohrstraße. „Wir halten außerdem Fläche frei, auf der Kinder kostenlos einen kleinen Stand aufbauen können“, ergänzt Thomas Meier. Anmeldeformulare gibt es auf der Website des Vereins (bergedorfer-hafen.de).

„Die Umgebung spricht für unseren Standort“, ist sich der Veranstalter sicher. Kein Wunder, hat sich der Verein Bergedorfer Hafen doch seit 2016 die Entwicklung des historisch bedeutsamen Standorts auf die Fahne geschrieben. Die engagierten Bergedorfer veranstalten zum Beispiel einmal im Jahr das große Serrahnfest. „Der Flohmarkt war eine der Ideen, die bei einer Umfrage unter unseren Mitgliedern herauskam, als wir überlegt haben, wie sich der Bergedorfer Hafen beleben lässt“, erinnert sich Meier.

Für den Spätsommer ist schon eine weitere Ausgabe des Kranmarkts geplant. Am Sonnabend, 27. Juli, werden erneut von 11 bis 16 Uhr Bücher, Kleidung, Spielsachen oder Accessoires angeboten. Bergedorfer Schnäppchenjäger, die schon vorher auf die Pirsch gehen wollen, haben außerdem beim Flohmarkt im Parkhaus des CCB die Gelegenheit dazu. Das Event in der ungewöhnlichen Location mit viel Beton-Charme ist für Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 13 Uhr, auf dem zweiten Parkdeck des CCB Saba Parkhauses (Kaufland/Saturn) geplant.