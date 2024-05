Hamburg. Von 10 bis 18 Uhr gibt es auf dem Biohof Eggers Programm – inklusive Rundfahrten mit dem Oldtimer-Traktor. Was alles geboten wird.

Ein abwechslungsreiches Programm zwischen Natur und Kultur verspricht der Freundeskreis Hof Eggers für das Hoffest am Sonntag, 26. Mai, auf dem denkmalgeschützten Biohof am Kirchwerder Mühlendamm 5. „Zwischen 10 und 18 Uhr ist für jede Generation etwas dabei, für Jung und Alt“, sagt Heike Deutschmann, die erste Vorsitzende.

Das Fest lockt jährlich zahlreiche Besucher, ein ideales Ziel für einen Ausflug mit der ganzen Familie also. „Wir richten uns an die Bürger der Vier- und Marschlande, möchten aber zugleich eine Verbindung zwischen Stadt und Land schaffen, denn viele unserer Kunden, insbesondere junge Familien, kommen aus der Innenstadt Hamburgs“, sagt Bio-Landwirt Henning Beeken.

Ausflugstipp: Hoffest auf dem Bio-Bauernhof für die ganze Familie

Das Programm ist tatsächlich vielfältig: Wer das ländliche Leben am Rande der großen Stadt kennenlernen möchte, spaziert unter fachkundiger Führung mit Altbauer Georg Eggers jeweils ab 13 und 16 Uhr über den idyllisch in den Wiesen gelegenen Bauernhof, der in vielen Teilen noch wie aus dem Bilderbuch aussieht. Speziell zum Thema Bio-Landbau informiert Bauer Henning Beeken ab 13 Uhr.

Da sich die wöchentlichen Gemüseabokisten von Anne und Kea Fingerle immer größerer Beliebtheit erfreuen, unternehmen die beiden mit ihren Gästen jeweils um 11.30 und 14.30 Uhr eine „Local-Veg-Führung“ durch die kleine Gemüsegärtnerei. Anne Fingerle: „Wir haben für die Abholung unserer Abokisten diverse Stationen in Hamburg. Bei uns wird noch alles per Hand gepflanzt und bearbeitet, bei der Führung zeigen wir, wie alles funktioniert und geben Anregungen.“

Rundfahrten durch die Auenlandschaft mit dem Oldtimer-Traktor

Gemeinsam mit den Kindern gestaltet der Künstler Klaus Peters mit Naturmaterialien wie Ton, Federn und Blättern kleine Kunstwerke. Und nur zum Spaß gibt’s für die Kids Dosenwerfen, Rutsche, Sandkiste und Wasserpumpe. Rundfahrten durch die Auenlandschaft mit dem Oldtimer-Traktor, ein Ferguson aus den 70er-Jahren, bereichern zwischen 13 und 17 Uhr das Angebot.

Der Nabu informiert über den Kiebitz, den Vogel des Jahres, die Loki Schmidt Stiftung über den heimischen Biber. Auch der Grüne Zirkel, der sich die Bewahrung der Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande zum Ziel gesetzt hat, ist mit einem Stand vertreten. Die Solidarische Landwirtschaft sowie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sind ebenfalls dabei. Zudem gibt es einen Bücherflohmarkt.

Es gibt Leckeres aus dem Hofcafé, vom Grill und dem Salatbüfett

„Ein Highlight des Tages ist sicher der Auftritt der Tanzgruppe Vierländer Speeldeel in wunderschönen Trachten ab 14 Uhr mit Live-Musik“, verspricht Heike Deutschmann, die zuvor selbst gegen 12 Uhr mit der Line-Dance-Gruppe aus dem TANZSaal eine Choreografie zu lateinamerikanischen Rhythmen vorführen wird.

Natürlich gibt es bei so viel Programm auch kulinarische Genüsse: Ab 10 Uhr hat das Hofcafé geöffnet, ab 11 Uhr lädt der Salattresen zum Schlemmen ein, gegen 12 Uhr wird der Grill angefacht, und außerdem gibt es diverse Kartoffelgerichte, Spargel und frische Waffeln als Dessert. Die Bio-Steinofenbrote werden gegen 12.30 Uhr am Backhaus fertig sein.

Wer weitere Details erfahren möchte, kann dies unter www.hof-eggers.de.