Bergedorf. Bergedorf-Bille-Stiftung lockt an drei Tagen mit einem süßen Büfett: Nachbarn sind zum Kennenlernen und Klönen willkommen.

Lieber nussig, fruchtig und/oder mit ganz viel Sahne obendrauf? Auf jeden Fall – und das ist keine wissenschaftlich belegte These – essen viele Menschen unheimlich gern Kuchen. So jedenfalls hofft es die Bergedorf-Bille-Stiftung, die zu drei Kuchenbüfetts in ihren Nachbarschaftstreffs einlädt. Der Hintergrund dieser Aktion ist allerdings weniger schmackhaft: Zu viele Menschen sind einsam, auch in Bergedorf.

Es sind Senioren, Alleinerziehende oder Migranten: Knapp die Hälfte aller Bergedorfer (49,7 Prozent) leben in Ein-Personen-Haushalten. Und nicht alle wissen um die Bürger- und Mehrgenerationenhäuser, um das Mütterzentrum oder den Awo-Seniorentreff im Körberhaus. Aber sie könnten nun erfreuliche Post bekommen.

Bergedorf-Bille-Stiftung: Mit Kuchen und einem Lächeln gegen die Einsamkeit

„Einfach eine persönliche Einladungskarte bei uns an der Bergedorfer Straße 100 abholen, die Kontaktdaten ausfüllen und einem lieben, vielleicht einsamen Menschen in den Briefkasten stecken“, sagt Planerin Sophie-Kristin Raetz, die auf möglichst viele „Pärchen“ hofft, die sich auf diesem Wege kennenlernen oder wiederfinden. Zumindest aber zusammen Kuchen essen, wenn sie zu zweit in den Bille-Treff kommen.

Die Termine an den drei Orten: Sonnabend, 15. Juni, an der Leuschnerstraße 83 (Lohbrügge); Montag, 17. Juni, am Katendeich 10 (Nettelnburg) und Dienstag, 18. Juni, am Karl-Rüther-Stieg 8 (Neuallermöhe). Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Also einfach die Karte als Einladung (und Kuchengutschein) mitbringen.

Eingebunden ist die Aktion in das „Bündnis gegen Einsamkeit in Hamburg“. Es erinnert an die 2023 verabschiedete Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit: Angesprochen werden alle Altersgruppen und alle Menschen, die in bestimmten Lebensphasen von Einsamkeit betroffen sein können – obwohl sie von Freunden und Familie umgeben sind.

Weitere Ideen und Unterstützungsangebote wird es in der bundesweiten Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ vom 17. bis 23. Juni geben.