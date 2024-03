Bergedorf. Pokémon war gestern, beim Outdoor-Game geht es um heimatgeschichtliches Wissen rund um den Schlosspark und entlang des Schillerufers.

Es gibt grüne und gelbe Monster in Bergedorf. Manche schmatzen, andere schlürfen. Und viele verstecken sich gern in Kirchtürmen oder Schlössern. Um die Monster aufzuspüren, mal zu Land oder auch im Wasser, hat der verrückte Professor Proof eine Maschine entwickelt: „Sobald sie gestartet ist, müssen wir uns gemeinsam auf den Weg machen, Monster zu suchen und zu scannen.“

Tatkräftige Unterstützung ist also gefragt, um in Bergedorf die verborgenen Monster einzufangen. Schon ab Mittwoch, 27. März, können Familien mit Kindern ab sechs Jahren am Start sein. Für diese interaktive Schnitzeljagd wirbt Nick Welz von den Eventgestaltern vom Schilfpark: „Bei dem Spiel lässt sich kreativ die Bergedorfer Innenstadt erforschen, denn sowohl im Schlosspark müssen Rätsel gelöst werden als auch am Schillerufer, wo sich digitale 3D-Monster einfangen lassen.“

Outdoor-Game: Interaktive Monsterjagd durch die Bergedorfer City

Das Outdoor-Game funktioniert so: Beim Herrenausstatter Willhoeft im Sachsentor 22 liegen drei Tablets und alle erforderlichen Materialien bereit, also Wolle, Notizbuch und Taschenlampe, dazu ein Reagenzglas. Außerdem bekommen die Gruppen, die aus zwei bis sechs Spielern bestehen, ein kleines Lineal mit.

Eine Aufgabe wird zum Beispiel vor der Löwin im Schlosspark sein, die Höhe der Statue zu messen“, verrät Nick Welz, der eine Mischung aus realen, also haptischen Spielen und virtuellen Inhalten verspricht.

Das Spiel ist auch für Kindergeburtstage geeignet

Bis zu 2,5 Stunden kann die Tour dauern auf 1,7 Kilometern Länge. Die Idee sei für Touristen gedacht, aber „auch gut für Kindergeburtstage, wenn drei Gruppen gegeneinander antreten“, wirbt der Eventgestalter. Martina Willhoeft jedenfalls ist begeistert: „Das wurde im Arbeitskreis für City-Management vorgestellt und kann unsere Innenstadt beleben.“

Die Ausgabe der Ausrüstung sei kein Problem: „Wir liegen ja zentral und sind immer da.“ Zudem schwärmt die Mode-Fachfrau vom Bergedorf-Effekt: „Das ist ja nicht wie Pokémon. Man kann auch was über Bergedorf lernen, ist also spielerische Heimatgeschichte.“

Die Schnitzeljagd ist jedoch nicht ganz billig: 69 Euro bezahlt eine Gruppe, die sich online über www.monsterinbergedorf.de einen Termin bucht.