Hamburg. An der Veloroute 8 wird schon gebaut, ab 18. März wird es in Lohbrügge noch enger. Autofahrer müssen dann eine Umleitung nutzen.

Autofahrer in Lohbrügge müssen sich auf der Alten Holstenstraße ab Montag, 18. März, auf Einschränkungen einstellen. Die Straße wird zwischen dem Ludwig-Rosenberg-Ring und der Einmündung Weidenbaumsweg/Ernst-Mantius-Straße ab 7 Uhr halbseitig gesperrt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke.

Der nördliche Teil des Ludwig-Rosenberg-Rings ist seit Montag für fünf Monate in Fahrtrichtung Lohbrügger Markt gesperrt. Dort baut der Bezirk den Radweg aus, da an dieser Stelle die Veloroute 8 verläuft. Sobald die Sperrung an der Alten Holstenstraße beginnt, soll dort der motorisierte Verkehr deshalb über den Sander Damm, die Bergedorfer Straße und den Weidenbaumsweg umgeleitet werden.

Die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke sollen am Donnerstag, 28. März, 15 Uhr, abgeschlossen sein.