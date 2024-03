Bergedorf. Sachsentor-Buchhandlung lädt Autoren ein, der von Nordfriesland schwärmt. So wortkarg wie die Einheimischen ist das Buch aber nicht.

Bonn und Bologna waren gute Orte, um Romanistik, Germanistik und Philosophie zu studieren. Doch noch mehr liebt Florian Knöppler die norddeutsche Natur, züchtet Bienen und lebt mit seiner Familie auf einem Hof in Schleswig-Holstein: Dort in der Nähe spielen auch sein Debütroman „Kronsnest“ und der Nachfolgeband „Habichtland“. Ebenso für sein drittes Werk „Südfall“ blieb der 1966 geborene Autor Nordfriesland treu – und stellt seinen Lesern nun Dave vor, der den Abschuss seines Fliegers über dem nordfriesischen Wattenmeer überlebt und nur knapp dem Ertrinken entgeht.

Davon wird Knöppler auf Einladung der Bergedorfer Sachsentor-Buchhandlung am Dienstag, 9. April, erzählen. Die Lesung an der Serrahnstraße 1 beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind vorab im Buchladen am Sachsentor 11 für 15 Euro zu bekommen.

Autor liest in Bergedorf aus seinem Roman

Zuhörer begleiten den britischen Soldaten und Tierarzt, der im Sommer 1944 die Flucht von Husum die Küste entlang nach Dänemark wagt. Dabei trifft er auf die verschlossene Cecile und den sensiblen Schüler Paul, der von sich selbst Härte verlangt. Und auf dessen Tante Anna, eine lebensoffene Bäuerin, die ihn in einem Schuppen versteckt. Gerettet wird er im Watt übrigens von der Halliggräfin von Südfall. Die lebte einst tatsächlich auf der nur 0,56 Quadratkilometer großen Hallig: Die Adelige Diana von Reventlow-Criminil starb 1953 wenige Monate nach ihrem auf Südfall groß gefeierten 90. Geburtstag.

„Das Zentrum des Buches ist die Frage, wie Menschen, die ja mehrheitlich Sachen mit sich rumschleppen, auch negative Erinnerungen, trotzdem die Möglichkeit finden zu einem guten Leben zu kommen“, sagte Knöppler der NDR. Bergedorfs Buchhändlerin Ulrike Kirschner schwärmt: „Der Dave ist sehr lebendig, aber seine Sprache ist eher norddeutsch-sparsam. In den Kapiteln lernen wir die Menschen kennen, bei denen er Unterschlupf findet.“ Der Krieg stehe im Roman nicht traurig im Vordergrund: „Der Witwer sieht vielmehr jetzt, was ihm wirklich wichtig ist.“

Wie Dave mit Hilfe von guten Menschen schließlich auf einem Fischkutter die Flucht nach Dänemark schafft, lässt sich auf 268 Seiten verfolgen, die der Pendragon Verlag bereits im vergangenen August veröffentlichte. Wer mag, kauft sich das Buch für 24 Euro, die Bestellnummer lautet 978-3-86532-851-9.