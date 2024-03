Hamburg. Inhaber will Ende März mit dem Vermieter verhandeln. Warum der Bestand des Geschäfts in der Alten Holstenstraße in Gefahr ist.

Verschwinden bald die dicken Schafe vor der Alten Holstenstraße 82? Seit einiger Zeit kündigt die Hackbarth‘s-Filiale einen Räumungsverkauf an und schreibt „Wir schließen. Tschüss Bergedorf!“ auf die Plakate in den Fensterscheiben. Seither geht jedes Teil für 39,30 Euro über die Ladentheke des Modegeschäftes.

Bodo Hackbarth, der Inhaber der Intertex Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, ist verärgert: „Bergedorf ist ein hartes Pflaster, das sieht man an den vielen Leerständen. Bestimmte Preise wie in Eppendorf kriegen wir hier einfach nicht. Wenn wir jetzt den Kram für 39,30 Euro raushauen, ist das quasi nur ein Geldwechseln. Hier läuft offenbar nur TK Maxx im CCB wirklich gut.“

Bodo Hackbarth will Mieterhöhung nicht akzeptieren

Eigentlich aber ist er sauer über eine angekündigte Mieterhöhung, die er nicht akzeptieren will: „Die nette Eigentümerin, mit der wir jahrelang sehr glücklich waren, ist leider verstorben. Jetzt verhandeln wir mit den Erben, die das Maximale herausholen wollen. Es ist schwieriger und härter geworden.“ Schon bald laufe sein Mietvertrag aus, Ende März werde neu verhandelt, so Hackbarth: „Ich bin jedenfalls nicht bereit, monatlich 1000 Euro mehr zu bezahlen. Mal sehen, ob wir uns da noch annähern können. Bislang gibt es weder eine Verhärtung noch ein Aufeinanderzugehen.“

Die Schafe sind ein Blickfang. Ausverkauf in der Hackbarth‘s-Filiale. © bgz | Anne Strickstrock

Dabei sei der Bergedorfer Laden doch „unser schönster und größter“, sagt der Kaufmann, der insgesamt neun Geschäfte betreibt. Othmarschen und Eppendorf gehören ebenso dazu wie St. Georg und Winterhude. „Außerhalb Hamburgs ist ein Laden in Timmendorfer Strand“, so Hackbarth.

Allerdings scheint er auch durchaus ein Faible zu haben für Räumungsverkäufe. Die Filiale an der Osterstraße in Eimsbüttel ist damit jedenfalls schon viele Monate beschäftigt. „Da ist der Vertrag ausgelaufen, aber wir haben eine Nutzungsvereinbarung. Wir bleiben, bis ein Nachmieter gefunden ist“, erklärt der Geschäftsmann und ergänzt: „Das geht da alles ganz freundlich, ohne Anwalt.“

Einen langen Atem und modische Ware scheint er ausreichend zu haben: In allen Farben hängen Kleider, Jacken und Wolljacken auf den Bügeln. Bergedorferinnen können noch bis Ende März auf Schnäppchenjagd gehen, verspricht Einzelhändler Bodo Hackbarth: „So lange machen wir auf jeden Fall noch den Räumungsverkauf.“