Hamburg. Der 26-jährige Mercedesfahrer raste in der Nacht zum Sonntag über die B5. Als die Beamten ihn endlich einholten, wurde der Mann rabiat.

Ein Autofahrer ist in seinem Mercedes SLK am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr über die B5 gerast. In Lohbrügge bemerkte eine Polizeistreife das erhöhte Tempo und die unsichere Fahrweise des 26-Jährigen. Auf das Haltesignal und das Martinshorn der Beamten reagierte der Autofahrer jedoch nicht. Bei erlaubten 60 km/h Höchstgeschwindigkeit war der Mann mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Die Verfolgungsjagd endete erst an einer roten Ampel im Bereich der Einmündung Rückersweg in Hamm. Der Autofahrer weigerte sich jedoch, sein Fahrzeug zu verlassen. Als ihn die Polizisten mit Gewalt aus dem Auto holten, wehrte sich der 26-Jährige. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Der Mercedesfahrer durfte seine Tour nicht fortsetzen. Führerschein und Autoschlüssel beschlagnahmten die Polizisten noch vor Ort. Den Mann erwartet jetzt eine mögliche Anklage wegen Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.