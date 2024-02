Bergedorf. Nach einem Feuer in Bergedorf in einem Mehrfamilienhaus am Sonntag entdecken die Retter noch eine weitere verletzte Person.

Alarm am Sonntagmittag um 14 Uhr in Bergedorf: An der August-Bebel-Straße 6 qualmte es gewaltig aus den Fenstern im Flur des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Sofort rasten etliche Feuerwehrleute hin, zumal es alsbald hieß, es seien Menschenleben in Gefahr, ein Mann werde vermisst.