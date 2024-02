Bergedorf. Grundschulen in Bergedorf platzen wegen vieler Neubaugebiete aus allen Nähten. Politik will jetzt größer denken. Wie das gehen kann.

Es wird etwas enger, wäre aber wohl machbar: Genau 8779 Quadratmeter misst das Grundstück des ehemaligen Opel-Dello-Areals am Sander Damm, für das die Hansestadt im September 2023 satte 9,5 Millionen Euro geboten hatte. Hier soll die neue Grundschule entstehen, die Kinder aus den benachbarten Neubaugebieten besuchen können, also Schüler aus den Glasbläserhöfen, vom Schilfpark und aus dem Stuhlrohrquartier. Bevor aber nun im ersten Quartal der „hochbaulich-freiraumplanerische Wettbewerbsstart“ erfolgen soll, so die Sprechweise der Stadtplaner, wollen Bergedorfs Lokalpolitiker nochmal die Größe der Schule überdenken.