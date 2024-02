Allermöhe. Liedertafel Frohsinn bringt ihre neue Komödie nach Erkrankung eines Schauspielers verspätet auf die Bühne. Was die Zuschauer erwartet.

Die Theatergruppe der Liedertafel Frohsinn musste die ursprünglich für den Herbst des vergangenen Jahres geplanten Aufführungen der niederdeutschen Komödie „Allens för Mama“ krankheitsbedingt absagen. Nun wird aber wieder fleißig geprobt – und auch die neuen Aufführungstermine stehen fest. Die Premiere von „Allens för Mama“ ist am Freitag, 8. März.

Jens Beeken, Vorsitzender der Liedertafel Frohsinn von 1876 Allermöhe-Reitbrook und einer der Darsteller, war schwer an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt, musste auf ärztlichen Rat hin pausieren. Also gab es eine Probenpause bis Neujahr. Seitdem wird wieder intensiv geprobt. Die Zwangspause habe auch Vorteile, betont Beeken: „Bei uns allen haben sich das Stück und die jeweilige Rolle gesetzt.“ Petra Aue, die in dem Stück die resolute Unternehmerin Konstanze Papenburg spielt, berichtet: „Das Stück lässt sich gut lernen, ist richtig modern.“ Und Beeken ergänzt: „Das Stück passt gut in die Zeit: Kurz vor der Rente gefeuert zu werden, so etwas ist heutzutage ja tatsächlich möglich.“

Komödie: Zwei Brüder wollen den Rauswurf ihrer Mutter rächen

„Telefon her“: Unternehmerin Konstanze Papenburg (Petra Aue) schnauzt die Entführer an, Onkel Herbert (Jürgen Knoblauch) sowie die Brüder Manni (Nils Bosecke) und Wölfi (Jens Beeken) sind total erschrocken. © Gabriele Kasdorff | Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de

Beeken spielt Wölfi, der gemeinsam mit seinem Bruder Manni (Nils Bosecke) die fristlose Entlassung der Mutter aus den Diensten der Familie Papenburg und den Rauswurf aus der Dienstwohnung rächen will. Onkel Herbert (Jürgen Knoblauch) hilft den Brüdern dabei, die Unternehmerin Konstanze Papenburg (Petra Aue) erst zu entführen und dann Lösegeld von deren Sohn Christian (Sönke Langeloh) zu fordern. Doch der weigert sich beharrlich, das geforderte Geld zu zahlen. Nun kommt es zu turbulenten und amüsanten Szenen, mit Bezug zur harten Realität und kurzen Exkursen in fast philosophische Gefilde. Die Zuschauer werden bestens unterhalten: Es gibt Szenen zum Schmunzeln und zum lauten Lachen. In dem Stück wird alles geboten, was eine gute und kurzweilige niederdeutsche Komödie beinhalten sollte.

Komödie: Drei Aufführungen mit und ohne Chorgesang

Der Dreiakter von Stefan Vögel, wird im Kulturheim am Mittleren Landweg aufgeführt. Die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Der Abend startet mit einer Gesangsdarbietung des 30-köpfigen Damenchors der Liedertafel Frohsinn.

Am Sonnabend, 9. März, gibt es eine weitere Aufführung (ohne Chor). Sie beginnt ebenfalls um 19.30 Uhr. Für Sonntag, 10. März, ist ein Theaternachmittag mit Kaffee und Butterkuchen (und Chorgesang) geplant – Einlass ab 15 Uhr, Beginn der Aufführungen ist um 16 Uhr. Karten sind für 12 Euro telefonisch unter 040/737 21 61 und an der Abendkasse erhältlich.