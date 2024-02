Bergedorf. Besucher halten sich nicht an die Regeln, Stadtreinigung kommt nicht mehr. Verein Bergedorf-Südbick gibt dem Projekt letzte Chance.

Wer, bitte schön, schmeißt ein zerfetztes Kopfkissen auf die Straße? Wer legt kaputte Gläser, Medikamente oder Zigaretten in die Tauschkiste Am Brink? Das ist doch gefährlich, gerade für Kinder! Manchmal kann Mohamad nur mit dem Kopf schütteln. Der 29-jährige Syrer hat einen Schlüssel vom Verein Bergedorf-Südblick und kümmert sich regelmäßig um Ordnung in dem zwei Quadratmeter großen Holzhäuschen: „Ich komme drei- bis viermal am Tag vorbei, abends schließe ich spätestens um 19 Uhr ab“, sagt der Bäckerlehrling. Aber zuletzt sei im Tauschort alles doch arg durchwühlt worden – „und seit einem Monat kommt leider auch die Stadtreinigung nicht mehr vorbei“. Es gibt ein Müllproblem.