Bergedorf. Neuer Service der „gelben Engel“ wird gut angenommen. Und für Autofahrer gibt es ebenfalls zusätzliche überraschende Angebote.

Die ersten Krokusse trauen sich aus der Erde, es riecht nach Frühling. So mancher Bergedorfer hievt nun sein Fahrrad aus dem Keller, macht es flott und radelt los. Was aber, wenn mitten auf der Strecke die Kette reißt? Oder der Schlauch platzt, nachdem man eine der vielen Schlaglochpisten überwunden hat? Ganz einfach: ADAC-Mitglieder rufen flugs den Pannendienst an. Denn was viele nicht wissen: Der „gelbe Engel“ kommt auch für Zweiräder.