Bergedorf/Reinbek. Gläubigerversammlung stimmt Überführung in neues Unternehmen zu. Was das für die Standorte und die Mitarbeiter bedeutet.

Aufatmen beim Makler-Unternehmen Pipping. Nach der vorläufigen Insolvenz vom September 2023 und dem anschließenden monatelangen Kampf um eine Zukunft, steht jetzt fest: Das 16 Mitarbeiter große Team um Chef Heiner Marcus Roskothen kann weitermachen. Die Pipping Immobilien GmbH & Co. KG richtet ihrem alten Stammsitz an der Bahnhofstraße 12 in Reinbek gerade neu her, baut die ehemaligen Räume der Hypovereinsbank im gleichen Haus bereits um und will den neuen Verkaufs- und Beratungsbereich mitten im Zentrum noch vor Ostern eröffnen.