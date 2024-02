Bergedorf. Nach dem überraschenden Aus für die Randersweide äußern Linke und CDU neue Ideen. Vor allem die der Christdemokraten ist ungewöhnlich.

Sechs Jahre Planung und alles wieder auf Null gesetzt: Nachdem die Stadtreinigung vor vier Wochen verkündet hat, dass der „Recyclinghof der Zukunft“nicht an der Randersweide gebaut werden kann, wundern sich Bergedorfs Lokalpolitiker, wieso es keinen Plan B gibt. CDU, FDP und Die Linke haben nun neue Ideen und schlagen alternative Flächen vor – zum Beispiel am Pollhof oder an der Bergedorfer Autobahnausfahrt.