Hamburg. Das Bezirksamt muss die Baumfällliste ergänzen: 14 kranke Kastanien werden diese Saison noch weichen. Und weitere könnten folgen.

Erst im Januar hatte es schlechte Nachrichten in Bergedorfs Umweltausschuss gegeben: Wolfgang Charles, Leiter des Fachamtes Management des Öffentlichen Raums, musste damals den Ausschussmitgliedern verkünden, dass es nicht bei der im November beschlossenen Baumfällliste bleibt. Vielmehr mussten in Lohbrügge 30 weitere Bäume weichen: kranke Kastanien, die an einer Komplexkrankheit leiden.