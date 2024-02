Bergedorf/Mumbai. Der Bergedorfer Asien-Liebhaber Johann Berz ist aktuell an der Westküste unterwegs. Was er an dieser Art des Reisens besonders schätzt.

Er ist bekennender Asien-Fan. Mit einem Faible für die warmen und heißen Länder. Das Klima dürfte Johann Berz daher auch aktuell sehr gut gefallen bei Tageshöchstwerten von mehr als 30 Grad Celsius. Er ist wieder auf Reisen. Doch der 76-jährige Bergedorfer, der vielen als Geschäftsführer des Haus im Park (HiP) bekannt sein dürfte, macht es sich nicht etwa am Strand oder am Pool gemütlich. Berz ist drei Wochen lang mit dem Fahrrad in Indien unterwegs, möchte gemeinsam mit weiteren sportlichen Partnern 900 Kilometer an 22 Tagen zurücklegen.