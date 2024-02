Hamburg. Eisdiele Passione Gelato am Spieker Markt startet in die vierte Saison. Chef Stefano Guerra hat sich etwas Neues überlegt.

Die Temperaturen in Hamburg steigen in diesen Tagen merklich in die Höhe. Schon frühlingshaft mild war es am Freitag mit 15 Grad. Und wenn die eisige Jahreszeit erst mal überstanden scheint, steigt doch gleich die Lust auf ein Eis in der Waffel oder im Becher. Passenderweise ist bei Passione Gelato am Spieker Markt die Winterpause vorbei. Mit seiner Eisdiele im Süderquerweg 99 startet Chef Stefano Guerra nun in die vierte Saison.