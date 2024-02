Bergedorf. Von Montag bis Sonntag einkaufen, und das jeweils 19 Stunden: Neues Angebot in den Startlöchern. Aber ein Schnäppchen ist das nicht.

Große Plakatwände kündigen es an – Rewe to go wird eine Filiale im Bergedorfer Bahnhof eröffnen. Mit Öffnungszeiten von 5 Uhr morgens bis Mitternacht soll der Supermarkt Spontankäufer und Pendler ansprechen. Staplerfahrer Wolfgang (52) freut sich schon darauf: „Jetzt kann ich mir auch noch vor meiner Schicht um 22 Uhr was zu essen am Bahnhof holen.“