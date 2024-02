Hamburg. Einstige Pandino-Betriebsleiterin will die Bauruine für ein besonderes Familien-Angebot nutzen. Das Konzept – und was ihr noch fehlt.

Alte und leer stehende Hallen können durchaus noch zu etwas gut sein, das zeigt sich im einstigen Dima-Sportcenter am Havighorster Weg: Dort entsteht aktuell ein riesiger neuer Indoorspielplatz namens „Monkey Island“, der etwa im Juni eröffnen soll. Nun könnte neues Leben auch in eine andere bezirkliche Problem-Immobilie kommen: Die Bergedorferin Nicole Gerdes hat ein Auge auf den einstigen Max-Bahr-Baumarkt an der Kurt-A.-Körber-Chaussee geworfen. Sie möchte hier „Das grüne Puzzle“ für Kinder verwirklichen, zunächst als Zwischennutzung.