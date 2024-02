Hamburg. Nach 26 Jahren trat Olaf Fürstenau nicht mehr zur Wahl um einen Vorstandsposten an. Was die neue Führung des Unterhaltungsclubs plant.

Beim Unterhaltungsclub Flora beginnt eine neue Ära: Nach 26 Jahren hat der Verein ein neues Gesicht an der Spitze. Kai Peters wurde im Vereinslokal „Gasthof zum Elbdeich“ zum Vorsitzenden gewählt. Damit tritt der Gärtner aus Neuengamme die Nachfolge von Olaf Fürstenau an, der nicht erneut zur Wahl um einen Vorstandsposten angetreten war. Vorsitzender bleibt er aber doch in gewisser Weise: Er wurde durch die Versammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Insgesamt zählt der UC Flora aktuell 44 Mitglieder, von denen die Hälfte bei der Sitzung dabei war. Die sollte so beginnen wie immer, indem der kürzlich verstorbenen Mitglieder in einem Moment der Stille gedacht wurde. Verstorben sind Jürgen Frenz, der jahrelang im Vereinsvorstand aktiv war, und Günther Timmann. Der weitere Verlauf des Abends sollte dann richtungsweisend für den Verein werden.

Nur Männer im Verein, doch der UC Flora will zum Familienverein werden

Neben Olaf Fürstenau zogen sich auch seine langjährigen Mitstreiter Günther Schröder (1. Schriftführer) und Julian Wulff (1. Kassierer) aus dem Vorstand zurück und wurden mit einem Präsentkorb für die geleistete Arbeit bedacht. Nach dem Verlesen der Berichte stand der Punkt Satzungsänderungen auf der Tagesordnung. Eine Verschlankung des Vorstands soll dem Verein künftig helfen, Kompetenzen klarer zu verteilen und Entscheidungen transparenter zu gestalten. Zudem sei es kein Geheimnis, dass es Vereinen zunehmend schwerer falle, genügend Ehrenamtler zu finden, erklärt der UC Flora.

So wurde der Vorstand von sechs auf drei gleichberechtigte Mitglieder reduziert. Die Ämter Schriftführer und Kassierer gehen in dem neu geschaffenen Amt des Geschäftsführers auf. Die Satzungsänderungen wurden von der Versammlung einstimmig angenommen. Bei den anschließenden Wahlen, durch die der 2. Vorsitzende Harald Pahl führte, wurde Kai Peters zum neuen 1. Vorsitzenden und Thorben Fürstenau zum Geschäftsführer gewählt.

UC Flora strafft den Vorstand auf drei gleichberechtigte Mitglieder

Dem erweiterten Vorstand gehören künftig Niklas Wulff als Vereinswart, Gerald Schümann, Niels Heitmann, Carsten Utermöhlen und Malte Jahn als Festausschuss sowie Frank Pfennigstorf in seiner Funktion als Schießwart an.

Künftig möchte sich der UC Flora wieder mehr als Familienverein verstehen – selbst wenn nur Männer zu den Aktiven gehören. So ist angedacht, wieder eine jährliche Ausfahrt mit den Aktiven und deren Familien zu organisieren. Zudem sollen helfende Hände künftig mehr Anerkennung finden, beispielsweise durch freien Eintritt zu den Veranstaltungen des Vereins. „Neue Mitglieder sind genau so gern gesehen wie weitere Ideen und Vorschläge für die Zukunft“, ist sich der neue Vorstand einig.