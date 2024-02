Hamburg. Bei der Demeter-Gärtnerei Sannmann aus Ochsenwerder gibt es „Workshops für Einsteiger“. Was bei den Treffen im Mittelpunkt steht.

Hobby-Gärtnern, die im Frühjahr auf ihrem Balkon oder in ihrem Garten Gemüse anbauen möchten, vielleicht ein Hochbeet anlegen wollen, aber nicht so recht wissen, wie das alles geht, kann jetzt geholfen werden. Die Demeter-Gärtnerei Sannmann bietet am Ochsenwerder Norderdeich 50 „Workshops für Einsteiger“ an.

Jeweils sonnabends, 24. Februar und 6. April, geht es von 15 bis 17.30 Uhr um „Erste Schritte“: Die Teilnehmer erfahren, wie Erde verbessert werden kann, befüllen Hochbeete und Pflanzkübel, nehmen eine erste Aussaat in Anzuchttöpfen mit nach Hause. Außerdem werden ihnen geeignete Materialien vorgestellt, hören sie Tipps zu Licht, Wasser und dem geeigneten Standort sowie zu den geeigneten Anzucht-, Saat- und Pflanzzeitpunkten.

Profigärtner von Sannmann erklären, wie der Anbau von Gemüse funktioniert

An den Sonnabenden 9. März und 13. April, 15 bis 17.30 Uhr, dreht sich alles um den erfolgreichen Anbau von Gemüse: Die Profis erklären, welche Gemüsesorten gut zusammenpassen. Sie lassen die Teilnehmer einen individuellen Anbauplan entwerfen. Es wird untersucht, wie das Gemüse mit Blumen und Kräutern gestärkt werden und so auch Insekten Lebensraum bieten kann. Auch Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung und der Beetpflege ohne Chemie stehen auf dem Programm. Und zu guter Letzt wird es um „gutes Gießen“ gehen.

Wer die Grundlagen des Gemüseanbaus lernen möchte, der sollte sich schnell anmelden: Die Workshops am 6. und 13. April sind bereits ausgebucht. Für das Treffen am 24. Februar wird um Anmeldung bis zum 19. Februar gebeten. Für den Workshop am 9. März ist am 4. März Anmeldeschluss. Die Teilnahme kostet jeweils 69 Euro. Internet: sannmann.com/veranstaltungen.