Curslack. Historisches Gebäude am Achterschlag wurde zum Montessori Kinderhaus Vierlanden umgebaut. Bald sollen Kinder das Haus mit Leben füllen.

Kleine Stühlchen und Tische stehen bereit, Spiele und Bücher sind in Regale einsortiert, ebenso Bastel- und verschiedenste Materialien zum Stecken, Stapeln, kreativem Gestalten oder Ordnen. Nun fehlen nur noch die Kinder: Und die sollen das Haus am Achterschlag bald mit Leben füllen. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich losgeht“, sagt Geschäftsführer Sönke Held, der allerdings noch keinen genauen Starttermin nennen kann. Man sei ständig mit der Sozialbehörde (Basfi) in Kontakt und sobald die Kita-Aufsicht das Gebäude abgenommen hat, kann es losgehen, erklärt Sönke Held.