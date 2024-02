Moorfleet. Der Feuerwehr werden zwei winkende Männer in der Dove-Elbe gemeldet. Warum es schwierig war, die Besatzung der „IRBES“ zu finden.

Mit dem Kiel nach oben treibt ein Segelboot in der Dove-Elbe, daneben zwei um Hilfe winkende Personen: Als bei der Feuerwehr am Sonntagnachmittag (4. Februar) diese Meldung einging, eilte ein Großaufgebot an das Gewässer. Schließlich beträgt die Wassertemperatur des Flusses derzeit gerade einmal vier Grad. Den Einsatzort zu finden, war letztlich das Schwierigste an dem Einsatz.

Denn es gab widersprüchliche Angaben: Erst sollte sich das Boot in Höhe des Parkplatzes P2 am Eichbaumsee befinden, dann wiederum schien der Parkplatz P1 die richtige Adresse zu sein. Diverse Einsatzkräfte machten sich zu Land, zu Wasser und aus der Luft auf die Suche. Der Rettungshubschrauber Christoph 29 suchte von oben, andere Kräfte auf einer Wiese neben dem See.

Feuerwehr Hamburg: Die Einsatzstelle zu finden, war das Schwierigste

Mehrere Kleinboote der Feuerwehr wurden zu Wasser gelassen: Neben der FF Allermöhe-Billwerder war auch die FF Reitbrook mit einem Kleinboot im Einsatz. Zudem wurden Taucher, DLRG, Polizei und Bereichsführer angefordert.

Letztlich war die Einsatzstelle auf Höhe des Parkplatzes P3 auf der Dove-Elbe zu finden. Die Besatzung hatte das Segelboot „IRBES“ derweil schon wieder aufrichten können. Beide Männer waren zurück an Bord und unverletzt. Dennoch schleppte ein Kleinboot der Feuerwehr den Segler zum nächsten Hafen.

Der Einsatz am Sonntag ging glimpflich aus: Allerdings ist ein Kentern bei den Temperaturen nicht zu unterschätzen. Vor einem Jahr waren vier Personen bei einer spätabendlichen Spritztour in der Dove-Elbe gelandet, nachdem ihr Sportboot nach einem missglückten Wendemanöver gekentert war. Zwei Männer wurden von der Feuerwehr unterkühlt aus dem Fluss gerettet. Der Bootsführer muss sich Mitte Februar wegen vorsätzlicher Gefährdung des Schiffsverkehrs vor dem Amtsgericht am Sievekingplatz verantworten. Der zunächst für Dezember angesetzte Gerichtstermin war verschoben worden.