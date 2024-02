Bäder sind schon lange nicht mehr nur funktional, sondern werden gerne als Wellness-Oase geplant, ganz nach den speziellen Wünschen der Kunden. Für die Neuplanung oder Sanierung eines Bades gibt es so viele Möglichkeiten, dass man sie besser zusammen mit Profis durchführt. Das Team im „CMM Badstudio Maedje“ in Glinde berät die Kunden, um gemeinsam die optimale Lösung zu finden.

Heute stellt sich vor: Unternehmen: CMM Badstudio Maedje KG Standort: Ing.-Honnef-Straße 7, 21509 Glinde Branche: Badstudio Leistungen: Badezimmer-Ausstattung Homepage: www.cmm-badstudio.de

Soll das neue Bad barrierefrei sein? Ist Platz für eine freistehende Badewanne? Welcher Waschtisch ist der richtige, und welche Materialien werden angeboten? Erste Inspirationen können sich Kunden auf der Homepage des Badstudios holen.

Seit 2014 führen die Brüder Christian und Matthias Maedje das „CMM Badstudio Maedje“ in Glinde. Gegründet wurde das Familienunternehmen 1971. Die Bad-Profis bieten den kompletten Service rund um das Badezimmer an. Ihr Unternehmen umfasst die Ausstellung in Glinde mit dem Direktverkauf, den Versand sowie mehrere Onlineshops.

Klassiker und moderne Highlights

„Wir bieten in unserem Unternehmen alles an – von Badaccessoires über Armaturen und Badmöbel bis zu Duschkabinen“, sagt Matthias Maedje. In der Ausstellung finden Kunden eine große Auswahl gängiger Hersteller. Die Ausführungen reichen von Klassikern bis zu modernen Highlights.

Eigenmarke „Deusenfeld“

Unter der eigenen Marke „Deusenfeld“ führt die Maedje KG ein umfangreiches Sortiment an Armaturen in echtem Edelstahl und eine große Auswahl an Kosmetik-Spiegeln mit und ohne Beleuchtung. Generell spielt Licht im Bad eine wichtige Rolle. Deshalb bietet das Badstudio auch für viele Badmöbel integrierte, energiesparende LED-Beleuchtungen an, bei denen sich die Farbtemperatur je nach Stimmung und Bedarf von tageslichthell bis gemütlich warmweiß stufenlos einstellen lässt.

CMM Badstudio Maedje Duschkabinen werden nach Kundenwunsch gestaltet. © Maedje Matthias Maedje zeigt ein Musterbad in der Ausstellung. © Maedje Badaccessoires gibt es im CMM Badstudio Maedje. © Maedje Armaturen in echtem Edelstahl der eigenen Marke „Deusenfeld“. © Maedje Auch für die Küche gibt es Armaturen im CMM Badstudio Maedje. © Maedje 1 / 5

Beratung, Aufmaß und Montage

Badmöbel lassen sich häufig auch einzeln austauschen oder ergänzen, ohne gleich das ganz Bad zu sanieren. „Wir bieten hier den Rundum-Service von Beratung über Aufmaß bis zur Montage an“, erklärt Christian Maedje. Die Badmöbel werden von deutschen Herstellern gebaut und als fertige Elemente geliefert. Wer zum Beispiel Schrägen im Bad oder den Platz neben Dusche oder Wanne optimal nutzen möchte, kann die Möbel nach Maß fertigen lassen. Sehr gefragt bei den Kunden sind grifflose Türen bei den Badmöbeln oder Türen mit Griffleiste. Auch die „Push-to-open“-Variante, bei der sich die Tür nach leichtem Druck und ganz ohne Griff öffnen lässt, gefällt vielen Kunden. „Unsere Badmöbel stammen von den deutschen Herstellern Badea und Nolff“, so die Unternehmer. „Wir beziehen sie direkt von den Herstellern und können sie zu interessanten Preisen auch in Maßanfertigungen anbieten.“

Dusche, Waschtisch, Heizkörper

Duschen werden heute großzügig geplant – mit bodenebener Duschwanne – und gerne mit einer Regendusche ausgestattet. Ob eckig, viertelrund oder rund, farblich dem Fußboden oder der Wand angepasst oder in einem Sondermaß – fast alles ist möglich. Duschabtrennungen werden gerne mit Echtglasscheiben ausgestattet, die durch spezielle Beschichtungen dauerhaft vor Kalk und Schmutz geschützt werden können. Waschtische können neben Keramik auch aus Glas, Mineralguß oder Mineralwerkstoff gefertigt werden. Ein wichtiges Thema im Bad sind auch Badheizkörper, die oft zusätzlich als Handtuchtrockner dienen. Im CMM-Badstudio finden Kunden Badheizkörper in diversen Ausführungen und in vielen aktuellen Farben.

Vier Internetseiten

Zum Unternehmen gehören gleich vier Internetseiten, auf denen die Kunden ganz gezielt nach ihren Wunschprodukten suchen können. Auf der Homepage www.cmm-badstudio.de informieren Matthias und Christian Maedje über ihr Unternehmen und ihre Angebote. Wer günstig kaufen möchte, findet eine Vielzahl an versandfähigen Artikeln unter www.sanitaerdiscount24.de. Kunden, die auf der Suche nach einem Kosmetikspiegel sind, finden ihr Wunschprodukt unter www.kosmetikspiegel24.de. Und auf der Seite www.deusenfeld.de können sie sich über die eigene Marke des Badstudios informieren.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr.