Hamburg. Hinter der Anschlussstelle Bergedorf müssen Autofahrer Richtung Geesthacht auf die Bremse treten – und das noch mehrere Wochen.

Plötzlich stand das Tempo-80-Schild an der A25 an der Anschlussstelle Bergedorf. Kurz hinter der Abfahrt Bergedorf müssen Autofahrer, die in Richtung Geesthacht unterwegs sind, seitdem auf die Bremse treten – der Grund dafür ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Christian Merl, Sprecher der Autobahn GmbH Nord, klärt auf: Schuld sind Schäden im Asphalt auf der Auffahrt in Richtung Osten. Die schlechte Nachricht: Vor März wird sich an der Situation auf der A25 nichts ändern.