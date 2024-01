Moorfleet. Schäden im Asphalt sollen beseitigt werden. Die Autobahnmeisterei kündigt für 1. Februar Bauarbeiten auf der A1 in Richtung Lübeck an.

Die Autobahnmeisterei Stillhorn hat auf der Autobahn 1 in Richtung Lübeck auf Höhe der Anschlussstelle Moorfleet Schäden im Asphalt festgestellt. Ebenso ist in dem Bereich der sogenannte Anpralldämpfer beschädigt, der vor Hindernissen auf oder neben der Fahrbahn einen möglichen Aufprall abmindern soll. Um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen und die Schäden nicht zu vergrößern, kündigt die Autobahn GmbH nun Bauarbeiten an. Dafür müssen ein Fahrstreifen sowie die Ausfahrt Moorfleet zeitweise gesperrt werden.

Unter Berücksichtigung des Pendler- und Berufsverkehrs sind die Arbeiten für Donnerstag, 1. Februar, von 9 bis 14.30 Uhr geplant. In der Zeit wird der Hauptfahrstreifen ab dem Autobahndreieck Südost bis zur Anschlussstelle Moorfleet eingezogen und der Verkehr zweistreifig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Zudem können Verkehrsteilnehmer in der Zeit in Moorfleet nicht von der Autobahn abfahren, da die Ausfahrt gesperrt wird.

Für 5,5 Stunden wird die A1-Ausfahrt in Moorfleet gesperrt

Eine Umleitung (U66) führt über die A25 Richtung Geesthacht und an der Anschlussstelle Allermöhe ab über die Hans-Duncker-Straße, Rungedamm, Amandus-Stubbe-Straße zur A1, wo auf die A1 in Richtung Nord/Lübeck aufgefahren werden kann. Zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Baustelle werden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Arbeitsbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu durchfahren und die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, können sie sich kurzfristig noch verschieben.