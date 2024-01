Hamburg. Einst galt Johann Adolf Hasse als Komponist von Weltruhm, jetzt wird er wiederentdeckt. Wo und wann seine Werke zu hören sind.

Zu Anfang verstaubten die Schätze in einer Kammer über der Poststelle des Bergedorfer Rathauses. Dort lagerte, was die Erinnerung an Johann Adolf Hasse (1699-1783) wachhalten sollte. Johann Adolf wer? Genau: Um den Komponisten besser bekannt zu machen, bezogen die Verwalter seines musikalischen Erbes 1991 ihr heutiges Domizil in der ehemaligen Dienstwohnung des Organisten. Professor Wolfgang Hochstein, erster Vorsitzender der Hasse-Gesellschaft, kennt die Geschichte des Hauses sehr gut. Es ist das einzige, noch erhaltene Geburtshaus eines Hamburger Komponisten.