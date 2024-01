Hamburg. Ex-Wehrführer Bernd Rieck (63) verlängerte so oft wie möglich seinen Dienst in der Einsatzabteilung. Nun wechselt er zu den „Oldies“.

In der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder-Süd engagierte sich Bernd Rieck fast 45 Jahre lang – so lange, wie es ihm möglich war. Eigentlich scheidet man mit 60 Jahren aus dem aktiven Dienst aus. Rieck verlängerte zweimal um jeweils ein Jahr. Mehr ist nicht erlaubt. Nun, wenige Tage nach seinem 63. Geburtstag, wurde der frühere Wehrführer aus der Einsatzabteilung verabschiedet. Nahezu alle Mitglieder der Wehr, insgesamt rund 100 Feuerwehrleute aus Einsatz- und Ehrenabteilung, waren zu Riecks Verabschiedung in das Feuerwehrhaus an der Straße In de Wisch 29 in Kirchwerder gekommen.

Bis Ende 2020 stand er zwölf Jahre lang an der Spitze der Wehr. Rieck hat im Laufe seiner vielen Jahre bei der Feuerwehr zahlreiche Lehrgänge absolviert und war im Bereich Vier- und Marschlande lange als Ausbilder tätig. Als Wehrführer brachte er sich stark für den Neubau des jetzigen Feuerwehrhauses ein. Zu den Gratulanten und Rednern zählten Ronald Meyns, der als Wehrführer auf Rieck folgte, Johannes-Jakob Engmann (Landesbereichsführer-Vertreter), Karsten Sommer (Bereichsführer Vierlande) und der ehemalige Wehrführer Heino Goes, der direkte Vorgänger von Rieck.

Die dankten auch Bernd Riecks Frau Anette: Ihr Mann konnte nur so viele Stunden in sein Ehrenamt investieren, weil ihm die Ehefrau den Rücken dafür freihielt. Rieck sei durch seine herausragenden Leistungen, aber auch wegen seiner positiven Art und seines freundlichen Wesens stets ein Vorbild für die Kameraden gewesen. Besonders die jüngeren Kameraden profitierten von seinem enormen Wissen, Kenntnisse, die so nur ein „alter Hase“ vermitteln konnte.

Rieck wechselte nun zu den „Oldies“, in die Ehrenabteilung der FF Kirchwerder Süd. Sein Name bleibt jedoch auch in der Einsatzabteilung vertreten: Dort engagiert sich auch Lars Rieck, der Sohn des 63-Jährigen. Bernd Rieck hat auch eine erwachsene Tochter und Enkelkinder. Das frisch gebackene Mitglied der Ehrenabteilung lebt mit seiner Frau in Kirchwerder und verdient seinen Lebensunterhalt als Handwerker im Außendienst.