Hamburg. Der Parkplatz in Bergedorf ist immer wieder überschwemmt. Der Grund dafür ist bekannt, wann das Problem behoben wird, jedoch nicht.

Im November des vergangenen Jahres wurde der Frascatiplatz immer wieder zur Seenlandschaft. Regen floss auf dem beliebten Parkplatz in der Nähe der Bergedorfer City nicht mehr ab, es bildeten sich enorme Pfützen. Der Grund: Eine defekte Entwässerungspumpe. Das Bezirksamt kündigte damals an, dass Experten einer Tiefbaufirma „so schnell wie möglich“ Abhilfe schaffen sollten. Eine Anfrage der CDU in der Bezirksversammlung ergab jetzt: Die Pumpe ist noch immer kaputt.

Die Entwässerungstechnik sei immer noch nicht vollständig repariert worden, hieß es in der Antwort des Bergedorfer Bezirksamts. Die Behörden arbeiten nach eigener Aussage derzeit mit Hochdruck an einer Lösung für das Problem. Eine Aussage, wann der Schaden endgültig behoben werden könne, kann der Bezirk allerdings nicht treffen.

Bergedorf: Entwässerungspumpe am Frascatiplatz ist noch immer kaputt

Immerhin: Bei anhaltenden oder besonders starken Regenfällen soll der Zustand des Platzes vom Bezirk kontrolliert werden. Bürger können sich per E-Mail unter der Adresse verbraucherschutz@bergedorf.hamburg.de an die Behörden wenden, wenn es Probleme durch einen überschwemmten Parkplatz gibt. Im November erreichte die Wassertiefe der Pfützen am Ausgang Vierlandenstraße für kleinere Autos mit weniger als 30 Zentimeter Bodenfreiheit bereits bedenkliche Ausmaße. Zahlreiche Stellplätze auf der Fläche am Curslacker Neuen Deich konnten nicht mehr benutzt werden.