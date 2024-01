Hamburg. Das Ex-Dima-Sportcenter in Lohbrügge wird zum riesigen Indoorspielplatz „Monkey Island“ umgebaut. Was die Besucher erwartet.

Mit Chaos ist die Lage noch unzureichend beschrieben: Hier, im einstigen Dima-Sportcenter am Havighorster Weg in Lohbrügge, liegen Kabel, Baumaterialien, Handwerkersnacks herum, surren und piepen Baumaschinen, läuft laut das Radio. Es gibt eben viel zu tun in dem Gebäude, das lange leer stand, das im Sommer komplett von Dieben geplündert wurde und das nun, endlich, vermietet ist: Die Finanzbehörde Hamburg bestätigt, dass die städtische Liegenschaft für die vordere Halle „mit einem Betreiber für einen Indoorspielplatz einen langfristigen Mietvertrag geschlossen hat“.