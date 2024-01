Hamburg. Am Donnerstagmorgen krachte es in der Nähe der Ausfährt Allermöhe – zeitweise war die Autobahn in eine Richtung voll gesperrt

Ein Auffahrunfall auf der A25 hat am Donnerstagmorgen für einen fünf Kilometer langen Stau gesorgt. Nach Angaben der Polizei kam es kurz nach 7 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos zwischen der Ausfahrt Allermöhe und dem Autobahndreieck Südost.

Bei dem Unfall wurde ein Mensch verletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Hamburger City zunächst komplett. Später konnte eine Spur wieder freigegeben werden. Ab 8.30 Uhr konnte der Verkehr dann wieder ungehindert über die Autobahn fließen. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt.