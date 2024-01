Ochsenwerder. Curslacker Trompeten Consort gastiert am 27. Januar in St. Pankratius. Was Besucher in der Kirche von Ochsenwerder erwartet.

In den meisten Wohnzimmern sind die Weihnachtsbäume längst abgeschmückt, entsorgt und auch Christbaumkugeln und weitere Festdekoration wieder in Kisten verpackt. In St. Pankratius aber stehen Weihnachtsbaum und auch Krippe noch. Sie sollen erst abgebaut werden, nachdem die Weihnachtszeit auch musikalisch beendet worden ist. Und was könnte dafür passender sein, als die berühmte „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel?, fragt Uta Leber, Kantorin der Gemeinde Ochsenwerder.

Die „Stunde der Kirchenmusik“, die am Sonnabend, 27. Januar, um 18 Uhr in der Kirche am Alten Kirchdeich beginnt, wird gestaltet vom Curslacker Trompeten-Consort. Henrik Schwolow, Udo Griem und Michael Kiehn an der Trompete werden begleitet von Maximilian Lojenburg an der Orgel sowie Sebastian Harder an den Pauken.

Kirchenmusik in St. Pankratius: Feuerwerksmusik zum Ende der Weihnachtszeit

„Aus der Schatzkiste festlicher Barockmusik haben sie erneut ein Programm zusammengestellt, auf das sich ihre Fans freuen können“, kündigt Uta Leber an. Dann wird auch ein letztes Mal in diesem Winter der Weihnachtsbaum im Lichterglanz erstrahlen, bevor er und auch die Krippe abgebaut werden, erklärt die Kantorin. Nach dem kirchlichen Kalender endet die Weihnachtszeit am 2. Februar. Der Eintritt zum Konzert ist frei.