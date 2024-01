Hamburg. Sopranistin Tia Lippelt und Pianist Jason Ponce erinnern in der Kirche St. Johannis an Filmgrößen wie Heinz Rühmann und andere.

Unter dem Titel „Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein“ steht die Ausgabe der Reihe „Curslacker Abendmusik“ am Sonnabend, 3. Februar. In der Kirche St. Johannis am Curslacker Deich 142 gastieren die Sopranistin Tia Lippelt und der Pianist Jason Ponce, die von 19 Uhr an bekannte Lieder aus Schwarz-Weiß-Filmen der 1920er bis 1940er-Jahre erklingen lassen.