Hamburg. Langjähriger Chef der Intensiv- und Rettungsmedizin, Stefan Lönnecker, gibt das Zepter weiter. Was seinen Nachfolger auszeichnet.

Rettungshubschrauber, Notaufnahme, Intensivstation: In einem Unfallkrankenhaus wie dem BG Klinikum Boberg spielen die Arbeitsbereiche rund um das Thema Rettung naturgemäß eine große Rolle. Nun wechselt hier der zuständige Chefarzt: Dr. Stefan Lönnecker, der die Anästhesie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin am Boberger Klinikum 18 Jahre lang leitete, geht in den Ruhestand. Er übergibt an seinen Nachfolger Professor Alexander Tzabazis (49).

Nicht weniger als das Ende einer Ära, meinen seine Kollegen, die das „Boberger Urgestein“ – insgesamt arbeitete der Anästhesist 36 Jahre in der Klinik – menschlich wie fachlich schätzen. Lönnecker selbst zeigt sich zufrieden, dass seine Abteilung bei Alexander Tzabazis „in besten Händen ist“. Vieles bleibe erhalten, gut funktionierende Prozesse laufen weiter. „Das macht den Abschied etwas leichter.“

Neuer Chefarzt übernimmt die Intensiv- und Rettungsmedizin in Boberg

Seit Januar wird Nachfolger Alexander Tzabazis bereits in Boberg eingearbeitet. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und die Möglichkeit, an die langjährige Arbeit meines Vorgängers nahtlos anknüpfen zu können,“ sagt der 49-jährige Lübecker. Die Abteilung sei „gut in Schuss, und ich fühle mich vom gesamten Team sehr freundlich empfangen“.

Der dreifache Familienvater ist Facharzt für Anästhesiologie, mit Zusatzbezeichnungen im Bereich der Notfallmedizin, der speziellen Schmerzmedizin sowie der Intensivmedizin. Wichtige Kompetenzen, denn die Fachabteilung verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Versorgung von Unfall- und Schwerverletzten. Pro Jahr werden etwa 9000 Anästhesien vorgenommen. Von der Abteilung geleitet wird auch eine Intensivstation für traumatologisch-operative Fälle und eine für Schwerbrandverletzte mit insgesamt 18 Behandlungsplätzen.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Hamburg und der Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ sind direkt auf dem Gelände des Klinikums stationiert und werden ärztlich von der Abteilung besetzt. Die Schmerzmedizin versorgt zudem chronische Schmerzpatienten ambulant sowie stationär.

In seiner Funktion als Chefarzt wird Professor Alexander Tzabazis die Fachabteilung „medizinisch, strategisch und wirtschaftlich weiterentwickeln – und damit auch einen maßgeblichen Anteil an der Fortsetzung der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte des BG Klinikums Hamburg in der Akutversorgung von Unfall- und Schwerverletzten haben“, heißt es aus der Klinik. Denn die Abteilung sei dafür „ein ganz wesentlicher Schlüssel“.

Auch interessant

Prof. Tzabazis, der zuletzt als stellvertretender Klinikdirektor an der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck, tätig war, startete seine medizinische Laufbahn am Universitätsklinikum Erlangen. Neben der Notfall-, Schmerz- und Intensivmedizin verfügt er über Kompetenzen und Qualifikationen im Bereich der Kinderanästhesie, der Transfusionsmedizin und der Echokardiographie.

„Zudem bringt er eine umfangreiche, teils internationale Führungserfahrung mit und war unter anderem mehrere Jahre als Clinical Assistant Professor an der renommierten Stanford University in den USA tätig“, informiert die Klinik.