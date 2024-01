„Professionelle und schnelle Logistik-Dienstleistungen, rund 150 engagierte Mitarbeiter und ein einmaliger Kundenservice – das sind neben den 100 modernen LKW die Motoren meines Unternehmens“, sagt der Firmeninhaber Jan Bode.

Heute stellt sich vor: Unternehmen: Spedition Jan Bode e.K. Standort: Röntgenstraße 27-29, 21465 Reinbek Kontakt: Tel. 040 / 797 50 500, info@bodespedition.de Leistungen: Spedition, Möbelspedition Homepage: www.bodespedition.de

Schnell, pünktlich, zuverlässig – hier hat der Erfolg System

Als moderner und inhabergeführter Speditionsbetrieb bietet das mittelständische Logistikunternehmen sämtliche Leistungen, die man von einem kompetenten Spediteur erwartet. Service, Flexibilität und Pünktlichkeit werden hier großgeschrieben und tagtäglich gelebt.

Neben Umzügen, Möbeltransporten, Ein- und Auslagerungen, Möbellift- und Kraneinsätzen, Kurier- und Sonderfahrten sowie dem regelmäßigen Güternah- und Fernverkehr gehören auch nationale und internationale Sonder- und Direktfahrten im Nah- und Fernverkehr zu dem großen Leistungsumfang des Betriebes.

Das Unternehmen zeichnet sich durch qualifiziertes und geschultes Personal, einen umfangreichen und modernen Fuhrpark sowie modernste Technik aus. Die Zuverlässigkeit basiert auf der engen Zusammenarbeit mit den Kunden. Bei allen Aufträgen hat Jan Bode unter Beweis gestellt, dass seine Firma jede Anforderung professionell und schnell erfüllen kann. „Wir bieten eine 24/7-Erreichbarkeit und einen persönlichen Ansprechpartner. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und sicher sein, dass Ihr Umzug pünktlich ankommt“, versichert Jan Bode.

Privatumzüge

Ein Privatumzug ist ein großes Vorhaben, das gut organisiert sein will. Umso besser, wenn man sich dabei auf einen Partner verlassen kann, der einem so viel Last wie möglich abnimmt, damit man stressfrei die Vorfreude auf seine neuen Räumlichkeiten genießen kann. Bei Jan Bode beginnt der Umzug mit einer individuellen und kostenlosen Vor-Ort-Begehung der Wohnung, Beratung und Planung. Die Monteure kümmern sich um Ab- und Aufbau der Möbel und die transportsichere Verpackung des Hausrates. Verladung und Transport der Möbel und empfindlichen Umzugsgüter erfolgt sorgsam und termingerecht durch eingespieltes Fachpersonal. „Ob Helfer-Umzug, Komfort-Umzug, Full-Service oder Full-Service 1:1 – teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir finden für jede Geldbörse die passende Lösung“ , versichert Jan Bode.

Private Umzüge erledigt das gut eingespielte und geschulte Team immer sorgsam und zuverlässig, damit jeder Kunde stressfrei ins neue Domizil einziehen kann. © Spedition Jan Bode e.K.

Seniorenumzüge

Auch Seniorenumzüge erledigt die Firma mit viel Unterstützung und besonderem Feingefühl, denn der Umzug im Alter erfordert eine perfekte Planung. Die engagierten Mitarbeiter begleiten die Senioren mit umfangreichem Service vor, während und nach dem Umzug. Schließlich haben sie in den vergangenen Jahren Hunderte Umzüge in Seniorenresidenzen, Seniorenheime, Pflegeheime, Einrichtungen des betreuten Wohnens oder seniorengerechte Wohnungen begleitet. Jan Bode: „Informieren Sie sich über unsere Leistungen in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Stellen Sie alle Fragen rund um Ihren Umzug und die damit verbundenen Formalitäten. Ihre individuellen Vorstellungen und Wünsche werden wir in unserem Angebot genauestens berücksichtigen und für Sie transparent aufschlüsseln.“

Büro-, Gewerbe- und Projektumzüge

Wenn ein Unternehmen den Standort wechselt, muss der Umzug so ressourcen- und nervenschonend wie möglich erfolgen, um das Tagesgeschäft ungestört weiterlaufen zu lassen. Jan Bode unterstützt in der Planung und bringt die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sowie Büroausstattung und Maschinenpark schnell und professionell an die neue Adresse. Um Betriebsausfälle zu vermeiden, wird der Standortwechsel auch rund um die Uhr im Schichtdienst und an Wochenenden organisiert – auf Wunsch mit Material wie Aktenkartons, Security Akten- Rollwagen oder Monitor-Hüllen. „Als professioneller Partner stellen wir Behältnisse für die Entsorgung von Akten, Datenträgern oder auch Möbeln – mit Wertausgleich – zur Verfügung. Von der Abholung über das Schreddern bis zum Vernichtungsnachweis – bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand“, sagt Jan Bode. Auch die sichere Verlagerung von schweren Maschinen bis 400 Tonnen bietet er an.

Professionell und schnell: Jan Bode (vorne li.) sorgt mit seinem modernen Fuhrpark und seinen rund 150 engagierten Mitarbeitern für reibungslose logistische Abläufe. © Spedition Jan Bode e.K.

Sich bewerben und das Team verstärken

Aktuell werden für das Team Berufskraftfahrer (Glieder-/Sattelzug und Stadt-LKW) und Fachkräfte als Helfer beim Umzugsservice gesucht, außerdem Auszubildende als Berufskraftfahrer (BKF) und zur Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice (FMKU). „Die Ausbildung ist für uns der Weg in die Zukunft“, betont der Chef. „Wir bieten unseren Auszubildenden eine qualifizierte Ausbildung mit Aussicht auf Übernahme, ein angenehmes Betriebsklima und eine persönliche Ausbildungsbetreuung. Wer Lust auf eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung hat, zuverlässig, motiviert und eigenständig arbeiten möchte, ist bei uns im Team genau richtig.“