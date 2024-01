Äpfel, Birnen, Pflaumen: So gibt es eine reiche Ernte

Curslack. Noch braucht es ein bisschen Geduld, bis Stauden, Bäume und Büsche austreiben und die ersten Frühlingsknospen sichtbar werden. Und auch das Rieck-Haus befindet sich noch in der Winterpause. Die neue Saison in dem Freilichtmuseum am Curslacker Deich 284 hat das Team der Bergedorfer Museumslandschaft aber bereits im Blick. Erster Termin ist dann das Baumschnittseminar. Am Sonnabend, 23. März, wird Olaf Dreyer Hobbygärtnern zeigen, wie Bäume richtig geschnitten werden sollten.

Wie wird die Ast-Schere richtig angesetzt? Und zu welcher Zeit sollten Kern- und Steinobstbäume beschnitten werden, damit sie eine prachtvolle Blüte und im Spätsommer oder Herbst viele Früchte tragen? Auf all diese Fragen weiß der Obstbaum-Profi Olaf Dreyer die richtige Antwort. In dem Seminar zeigt er von 14 bis 17 Uhr, wie man Bäume professionell beschneidet. Die Teilnahmegebühr für den dreistündigen Workshop beträgt 20 Euro. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von 25 Personen wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten unter Telefon 040/428912509 oder per E-Mail an museum@bergedorf.hamburg.de.

In der Scheune des Freilichtmuseums ist in diesem Jahr noch einmal die Sonderausstellung zu den blau-weißen Fliesen und ihren bibilischen Motiven zu sehen. Der Höhepunkt des Jahres, das Erdbeerfest, wird in diesem Jahr am Wochenende 15. und 16. Juni gefeiert. Kein Programm wird es in diesem Jahr allerdings zur „Langen Nacht der Museen (27. April) geben. Und auch die Handarbeitstage, die es sonst stets im September gegeben hatte, mussten getrichen werden, weil es einfach nicht mehr genug Interesse von Ausstellern gegeben hatte, erklärt Sprecherin Antje Rhauderwieck.