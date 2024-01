Lieder singen im Kampf gegen Lebensangst und Burnout

Klangcodetherapeutin bietet in Bergedorf „Heilsames Singen“ an. Wie Gesang auch Long-Covid-Patienten und Krebskranken helfen soll.

Bergedorf. Singen ist ein „Gesundheitserreger“ ersten Ranges, meint Karin Berger-Petersen, Musikpädagogin aus Wentorf. Es stärke das Immunsystem, vertiefe die Atmung und fördere die Selbstheilung. Deshalb startet sie im Februar in Bergedorf zwei neue Gruppen „Heilsames Singen“. Das ambulante Projekt des Vereins Singende Krankenhäuser wird durch die Stiftung Bergedorf gefördert.

Die erste Gruppe richtet sich insbesondere an Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung. Die zweite Gruppe ist für Menschen mit Long Covid und Burnout konzipiert, um Wege mit und aus der Erschöpfung zu finden. Treff ist jeweils montags, von 9.30 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 13 Uhr, im Heilzentrum an der Bergedorfer Schloßstraße 31 a.

Heilsames Singen: Mit Lebensfreude Angst vertreiben

In beiden Gruppen geht es darum, mehr Lebensfreude zu finden und Ängste zu vertreiben. Die Sänger und Sängerinnen mögen ohne Leistungsdruck einfache Lieder singen, in ihren Klang eintauchen und auch mal eine Stille genießen, erklärt die Klangcodetherapeutin, die am Montag, 29. Januar, eine kostenlose Schnupperstunde anbietet. Anschließend folgen mit Start zum 5. Februar insgesamt zehn Treffen. Die Gebühren liegen (je nach Selbsteinschätzung) zwischen 55 und 77 Euro. Anmeldung unter Telefon 040/73928257 oder per E-Mail an kontakt@lumina-heilklang.de.