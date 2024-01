Fünfhausen. Noch ist das Gelände zwischen Marschbahndamm und Brack total zugewuchert. Doch schon bald soll unweit des Wendehammers am Lauweg ein zentraler Treffpunkt für Fünfhausen entstehen. Das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei soll zum Dorfplatz umgestaltet werden, wie Wolfgang Charles, Leiter Management des öffentlichen Raums im Bergedorfer Bezirksamt, im Mai 2023 ankündigte.

Um zu erfahren, was sich die Nachbarschaft unter einem Dorfplatz vorstellt und sich dort wünscht, gab es im vergangenen Sommer eine Bürgerbeteiligung. Die Fünfhausener konnten dabei Ideen für die Gestaltung der etwa 4000 Quadratmeter großen Fläche einreichen.

Regionalausschuss: Dorfplatz Fünfhausen – Pläne werden im März präsentiert

Derzeit seien die Planer noch mit der Ausarbeitung beschäftigt, stellte Baudezernent und Regionalbeauftragter Lars Rosinski am Dienstagabend im Regionalausschuss auf Nachfrage einer Anwohnerin aus dem Fritz-Bringmann-Ring fest. „Im März sollen die Entwürfe vorgestellt werden“, kündigt Lars Rosinski an. Der Regionalausschuss tagt dann am Dienstag, 12. März, voraussichtlich in der Aula der Schule Fünfhausen-Warwisch (Durchdeich 108).

Denkbar seien sowohl Fitness- als auch Spielgeräte, soll es aber kein Spielplatz, sondern ein Begegnungsort werden, betonte Lars Rosinski. Die Pläne seien nicht in Stein gemeißelt, sondern könnten Bürgerinnen und Bürger weiterhin Anregungen loswerden, erklärt der Regionalbeauftragte das weitere Vorgehen.

Auch die Frage, was mit dem Bambus passiert, der dort einst in der Gärtnerei vermehrt wurde und heute das Gelände in einen kleinen Dschungel verwandelt hat, müsste noch beantwortet werden, erklärt Rosinski. Die Finanzierung zur Gestaltung des Dorfplatzes sei in jedem Fall gesichert, betont der Baudezernent.