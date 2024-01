Mord in Ochsenwerder: Hamburger Autorin liest in Bergedorf

Nora Luttmer stellt am 30. Januar in der Buchhandlung Heymann im CCB „Schwarzacker“ vor. Wo es Karten für die Lesung gibt.

Nora Luttmer an der Gose-Elbe. In der Nähe der Brücke am Reitdeich beginnt ihr Krimi „Schwarzacker“.

Bergedorf. Seit die ehemalige Hamburger KriminalkommissarinBette Hansen wieder zurück in die Vier- und Marschlande gezogen ist, trifft sie dort immer wieder auf ungeklärte Todesfälle. Nun erschüttert ein neuer MordfallOchsenwerder: Es kommt zu einer Reihe von Bränden. Und bei den Lösch- und Aufräumarbeiten taucht eine Leiche auf. Georg ist jedoch nicht im Feuer ums Leben gekommen, sondern wurde mit einem Kissen erstickt. Bette Hansen stößt bei ihren Nachforschungen auf ein dunkles Familiengeheimnis.





„Schwarzacker“ ist der dritte Fall für Bette Hansen, die unter Narkolepsie leidet und wegen der plötzlichen Einschlafattacken ihren Job als Leiterin der Hamburger Mordkommission aufgeben musste. Um aus ihrem Ochsenwerder-Krimi zu lesen, wird Autorin Nora Luttmer am Dienstag, 30. Januar, in der Buchhandlung Heymann zu Gast sein. Die Lesung in der Buchhandlung im CCB (Weidenbaumsweg 21) beginnt um 20 Uhr. Karten für 12 Euro gibt es in der Buchhandlung Heymann oder im Internet unter www.heymann-buecher.de (Veranstaltungen).

Nora Luttmer wurde 1973 in Köln geboren, lebt seit vielen Jahren in Hamburg und arbeitet als Autorin und freie Journalistin. Sie hat Südostasienkunde in Passau, Hanoi und Paris studiert. Ihr Roman „Schwarze Schiffe»“ wurde für den Glauserpreis in der Sparte Debüt nominiert. Nach „Hinterland“ und „Tiefergrund“ ist „Schwarzacker“ nun ihr dritter Ochsenwerder-Krimi. Moderiert wird die Lesung von Sabine Metzger.