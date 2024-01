Zu chic für Hamburg? Küchenstudio in Bergedorf stellt Insolvenzantrag

Erst im April 2022 hatte der Franchisenehmer die Filiale in Bergedorf eröffnet. Doch ein besonderer Umstand machte den Start schwierig.

Das Küchenstudio Kvik am Lehfeld in Bergedorf. Es wurde im Frühjahr 2022 eröffnet. Nun gibt der Franchisenehmer auf, es läuft ein vorläufiges Insolvenzverfahren.

Hamburg. Es war erst der zweite Standort deutschlandweit: Als im April 2022 in Bergedorf eine Filiale des dänischen Küchenherstellers Kvik eröffnete, zeigten sich der Franchisenehmer und der Country-Manager zuversichtlich, dass auch die Bergedorfer das klare Design der nachhaltig produzierten Küchen, Bad- und Schranklösungen lieben würden. Doch es fanden sich offenkundig nicht genügend Fans des skandinavischen Chics: Der Unternehmer hat jetzt einen Insolvenzantrag für den Standort am Lehfeld 1 gestellt.

„Der Kvik-Franchisenehmer in Bergedorf, die Dänisch Kitchen Design GmbH, befindet sich leider in einem vorläufigen Insolvenzverfahren“, bestätigt Katja Derow von der mit der Kvik-Pressearbeit betrauten PR-Firma redroses communications. „Vorläufig“ bedeutet, dass zunächst geprüft wird, ob tatsächlich ein Insolvenzgrund vorliegt. Ist dem so, wird das eigentliche Verfahren für den Bergedorfer Standort eröffnet. Die etwa 40 hiesigen Kunden, die noch auf ihre Küche warten, sollen durch das Unternehmen Kvik weiterbetreut werden: Kvik als Franchisegeber werde „versuchen, die Kundenaufträge und Lieferwünsche weitestgehend durch die anderen norddeutschen Franchisegesellschaften zu erfüllen“, heißt es.



Auch wenn die PR-Firma mitteilt, es sei noch nicht ganz klar, wie es nun am Standort selbst weitergeht: In dem Laden Am Lehfeld werden schon Nägel mit Köpfen gemacht. Seit Montag läuft der Abverkauf der Ausstellungsküchen. Zu deutlich reduzierten Preisen könnten die Küchen erworben werden, heißt es dort – allerdings müssen die Käufer die Küchen selbst abbauen (lassen), Aufträge würden nicht mehr angenommen.

Doch warum funktionierte der Standort Bergedorf nicht, anders als etwa die erfolgreiche Filiale in der Altstadt? Das dänische Unternehmen Kvik expandiert immerhin deutschlandweit, hat 2023 unter anderem Franchisefilialen in Hannover, Bremen und Paderborn eröffnet. Laut Sprecherin Katja Derow war in Bergedorf der Zeitpunkt der Eröffnung unglücklich. „Der Franchisenehmer hatte im Frühjahr 2022 eröffnet, kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Die damit einhergehenden Folgen wie Inflation und Anstieg der Zinsen haben die Entwicklungen in der Baubranche und die Investitionen der Privatkunden stark beeinflusst.“

Hinzu kommt: Gleich nebenan ist mit Küche und Co. ein Mitbewerber, weitere traditionelle Anbieter wie etwa die Vierländer Küchenwelt sind nicht weit. „Unser Bekanntheitsgrad in der Region befindet sich im Aufbau“ und brauche eine gewisse Zeit, um schwierigen Umständen „widerstehen zu können“, meint die Sprecherin. In Dänemark ist Kvik seit Jahrzehnten bekannt: 2023 feierte das Unternehmen seinen 40. Geburtstag.

