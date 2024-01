Bergedorfer City: Was gefällt den Bürgern, was nicht?

Und was fehlt? Das erste Innenstadtforum in 2024 bietet allen Bergedorfern die Möglichkeit, sich mit ihren Ideen einzubringen. So geht‘s.

Die Citymanagerinnen Julia Staron (l.) und Tanja Tribian vom Projekt Bergedorf Now wieder zum Innenstadtforum ein.

Bergedorf. Eine „City für alle“ soll sie werden, die Bergedorfer Innenstadtder Zukunft. Daran arbeiten die beiden Citymanagerinnen aus dem Projekt „Bergedorf now“ seit Sommer 2023. Nun laden sie zum ersten Innenstadtforum in diesem Jahr ein – und wollen den Fokus noch weit mehr auf die Ideen der Bürger für ihre Stadt legen.

Das Motto heißt: „Bergedorf gemeinsam bewegen“. Das Innenstadtforum solle nicht länger ein geschlossener Kreis sein, „sondern ein offener Raum“, heißt es in der Einladung zu dem Treffen am Montag, 29. Januar, im Plietsch am Bergedorfer Markt.

Bisher hätten doch eher die Akteure aus den verschiedenen Gremien und Runden Tischen mitgewirkt, stellt Citymanagerin Tanja Tribian fest. „Das wollen wir aufbrechen – und noch mehr Menschen gewinnen, die sich in diesen Prozess der Transformation einbringen.“ Alle Bergedorfer seien nun eingeladen, „persönlich teilzunehmen und gemeinsam die Innenstadt Bergedorfs weiterzuentwickeln“.

Im Plietsch, dem neu geschaffenen Treffpunkt und Künstlerhaus im Herzen der Stadt, wird es etwa einen „Themenparkplatz“ geben, auf dem die Bergedorfer ihre Ideen und Vorschläge notieren können. Was gefällt und was nicht, wo fehlt etwas? Alle Anregungen sind hilfreich. Zudem werden sich die Bergedorfer Akteure vorstellen und ihre Ziele sowie Handlungsfelder umreißen. Auch die Citymanagerinnen Tanja Tribian und Julia Staron werden ihre bisherige Arbeit erklären und zur Diskussion stellen. Interessierte Bergedorfer haben außerdem die Möglichkeit, sich in den Verteiler des Innenstadtforums einzutragen, um auch zukünftig informiert zu bleiben und aktiv teilnehmen zu können.

Bürger, die ab 18.30 Uhr im Plietsch (Sachsentor 23) dabei sein wollen, können sich bis zum 19. Januar zum Innenstadtforum anmelden. Aktuell werden in Bergedorf Flyer mit einem QR-Anmeldecode ausgelegt. Zudem ist eine Anmeldung unter eventbrite.de und das Stichwort „Innenstadtforum“ möglich sowie unter Telefon 040- 182121-203.

