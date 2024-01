Flughafen: Mehr Bergedorfer beschweren sich über Fluglärm

Hamburg. Normalerweise hat Bergedorf wenig Grund zur Klage: Weil über Hamburgs Osten vergleichsweise wenig Flugverkehr abgewickelt wird, hält sich der Ärger über Fluglärm hier in Grenzen. Anders im vergangenen Sommer: Als eine Start- und Landebahn des Flughafens Fuhlsbüttel saniert und der Verkehr über die zweite Bahn abgewickelt werden musste, dröhnte es plötzlich öfter über den Köpfen der Bergedorfer.

Das spiegelt sich nun auch in der Beschwerdestatistik des Flughafens wider, veröffentlicht von der Umweltbehörde. Demnach gab es 21 Beschwerden aus Bergedorf, 15 von zehn namentlich bekannten Beschwerdeführern, zudem sechs anonyme. Im Vorjahr waren es zwar 25 Beschwerden, aber nicht nur in Bergedorf, sondern in allen „übrigen Bezirken und Kreisen“ am östlichen Rand (ohne Stormarn).

Flughafen Hamburg: Mehr Bergedorfer beschweren sich über Fluglärm

Die Zahl der Fluglärmbeschwerden ist in anderen Bezirken allerdings weit höher. Insgesamt waren es 2023 hamburgweit 17.916 Beanstandungen durch 1178 namentlich bekannte Hamburger, dazu kamen 15.933 anonyme Beschwerden. Die meisten Klagen kamen aus den flughafennahen Bezirken Wandsbek (12.610 Beschwerden, dort vorwiegend aus Poppenbüttel) und Nord (1592).

Aber auch im Umland reagierten Menschen genervt: 2849 Beschwerden wurden aus Stormarn notiert, größtenteils aus Großhansdorf. Auch aus Harburg liefen diesmal mehr Beschwerden auf, wohl ebenfalls eine Folge der Landebahnsanierungen.

Es könne es immer mal zu kurzen Sperrungen Landebahnen kommen

Etwa 140 bis 170 Starts und Landungen gibt es täglich am Airport Hamburg. Die beiden Start- und Landebahnen – Norderstedt/Alsterdorf und Niendorf/Langenhorn – werden je nach Wetterverhältnissen aus beiden Richtungen angeflogen. Wird der Flugverkehr über Alsterdorf abgewickelt, sind die Flieger über Hamburgs Osten zu sehen. Diese Route wird aber nicht oft genutzt. Jedoch könne es immer mal wieder zu kurzen Sperrungen einer der beiden Landebahnen kommen, hatte der Airport im Sommer 2023 angekündigt.