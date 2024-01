Polizei Hamburg: Räuber überfallen Rollstuhlfahrerin (92) in Wohnung in Lohbrügge

Eine 92-Jährige ist in ihrer Wohnung in Lohbrügge Opfer eines Überfalls geworden (Symbolfoto).

Hamburg. Unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 14 Uhr eine 92-Jährige in einem Mehrfamilienhaus an der Lohbrügger Landstraße in Lohbrüggeüberfallen. Die drei Männer klingelten an der Wohnungstür und gaben sich als Handwerker aus, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Frau, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, glaubte den Unbekannten ihre Geschichte jedoch nicht. Daraufhin schoben die Räuber die 92-Jährige einfach zur Seite und durchsuchten die Wohnung.

Nach Angaben der Polizei fanden sie dort allerdings nach den ersten Erkenntnissen keine Wertgegenstände. Die Täter flohen daher ohne Beute. Die Frau erlitt bei dem Überfall keine Verletzungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Ermittler bitten jetzt um Hilfe aus der Bevölkerung und suchen Zeugen. Zwei der mutmaßlichen Räuber werden als groß und schlank beschrieben, der dritte Verdächtige soll circa 1,75 Meter groß und korpulent sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040/428 65 62 12 oder bei jeder Dienststelle entgegen.