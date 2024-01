Vorerkrankung: 57-Jähriger kommt mit Golf vom Deich ab

Auto bleibt am Fuß des Warwischer Hinterdeichs in Kirchwerder stehen. Warum dem Fahrer nun ein Strafverfahren droht.

Der VW Golf ist vom Warwischer Hinterdeich abgekommen und am Fuß des Deiches zum Stehen gekommen.

Kirchwerder. Ein 57-Jähriger war am frühen Dienstagabend mit seinem silbernen VW Golf auf dem Warwischer Hinterdeich in Richtung Elbe unterwegs, als er gegen 17.30 Uhr nach links von der Fahrbahn abkam, den Deich hinunterfuhr und am Fuß des Deiches zum Stehen kam. Der Grund dafür sollen nicht die glatten, winterlichen Straßenverhältnisse, sondern eine Erkrankung gewesen sein.

Die Freiwllige Feuerwehr Kirchwerder-Süd sorgte für die Erstversorgung des Fahrers, einen Transport in ein Krankenhaus gab es laut Auskunft der Polizei nicht. Da der Verdacht besteht, dass der 57-Jährige aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen nicht zum Führen des Fahrzeugs geeignet war, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.