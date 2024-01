Protest: Bauern planen weitere Aktion in der Bergedorfer City

Hamburg. Die Proteste der Landwirte reißen nicht ab. Laut einer Mitteilung der Polizei hat der Bauernverband für Mittwoch, 10. Januar, eine erneute Aktion angekündigt. Wie schon am Montag wollen sich ab 6.15 Uhr die Teilnehmer mit ihren Traktoren auf dem Frascatiplatz treffen und anschließend im Konvoi durch den Bezirk fahren.

Die geplante Route führt vom Neuen Weg am Frascatiplatz über den Curslacker Neuen Deich, Sander Damm, Bergedorfer Straße, Wentorfer Straße, Justus-Brinckmann-Straße, Holtenklinker Straße, Am Brink, Mohnhof, Bergedorfer Straße, Vierlandenstraße und den Sander Damm. Zwischen 10.30 und 11 Uhr sollen sich die Protestierenden wieder auf dem Frascatiplatz für eine Abschlusskundgebung einfinden. Die Polizei warnt für den Zeitraum von 5.30 Uhr bis 12 Uhr vor Verkehrsbehinderungen.

Landwirte wollen am Mittwoch mit Treckern durch Bergedorf fahren

Um das durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstandene Haushaltsloch zu schließen, hatte die Bundesregierung beschlossen, die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen und Steuerbegünstigungen für Agrardiesel abzuschaffen. Nach der ersten Empörung ruderte die Ampelkoalition in Sachen Kfz-Steuer bereits zurück. Trotzdem gingen die Landwirte am Montag in ganz Deutschland auf die Straße, in Hamburg waren 22.000 Trecker unterwegs.

Die Fahrt der Bauern aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg hatte sich am Montag wegen vereister Straßen verzögert. Eine Gruppe Bergedorfer Landwirte drehte wie geplant mehrere Runden durch den Bezirk. Dabei kam es zu Einschränkungen für den Verkehr, die Polizei sperrte Kreuzungen jedoch nur temporär und die Gegenfahrbahn blieb grundsätzlich frei.