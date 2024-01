Speeldeel Fründschaft: Bühnen-Rückkehr nach vier Jahren

Kirchwerder. Die Speedeel Fründschaft steht im Februar das erste Mal seit vier Jahren wieder auf der Bühne. Im Gasthof Hitscherberg am Kirchwerder Hausdeich 153, wo die Theatergruppe ihre neue Spielstätte gefunden hat, wird es sechs Vorstellungen des plattdeutschen Stücks „En gode Partie“ geben. Regie führt wieder Ohnsorg-Schauspieler Wolfgang Sommer aus Neuengamme.

In der Komödie in drei Akten geht es um Klaas Prühs (Stefan Timm), ein grantiges Ekel mit Herz. Der hat es sich nach dem Tod seiner Frau vor sechs Jahren gemütlich eingerichtet. Dienstags kommt sein Freund Walter (Peter Schütze) zum Schachspielen, mittwochs besucht ihn sein Sohn Reimer (Jürgen Dreekmann), der als Staubsaugervertreter sein Geld verdient. Es wäre alles gut, wenn der Sohn ihm nicht immer wieder eine Haushälterin aufschwatzen wollte.

Denn die hasst Klaas mehr als das Fegefeuer. Jede neue Putzfrau vergrault er binnen Tagen. Anders verhält es sich mit der neuen Hilfe, Lene Holtfrete (Heike Barnstorf). Als sie sich in sein geliebtes Schachspiel einmischt, steigert sich Klaas‘ Abneigung ins Unermessliche. Dabei steht er zum ersten Mal seit 37 Jahren vor dem Sieg. Vier Wochen später ist Sohn Reimer völlig überrascht, denn sowohl die Wohnung als auch Vater Klaas findet er komplett aufgeräumt vor.

Die Premiere ist am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 23. Februar, sowie am Sonnabend, 17. und 24. Februar, jeweils ab 20 Uhr, außerdem am Sonntag, 18. und 25. Februar, jeweils ab 15.30 Uhr. Zu den Vorstellungen gibt es am Abend, geöffnet ab 18 Uhr, eine Auswahl an Speisen, zu den Nachmittagsvorstellungen öffnet der Gasthof Hitscherberg bereits um 14 Uhr, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer Kuchen, Torten und Kaffee genießen können.

Eintrittskarten für 13 Euro gibt es im Vorverkauf an der Lottokasse im Vierländer Markt von Niko Clausen am Neuengammer Hausdeich 415. Kontakt zur Speeldeel Fründschaft, auch für interessierte Mitspielerinnen und Mitspieler, per E-Mail an speeldeel-fruendschaft@web.de.

