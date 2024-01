Die JunX gehen im September auf Schlagerkreuzfahrt

Kirchwerder. Als Die JunX stehen Christopher Garbers und Gunnar Schmidt mittlerweile seit 15 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Doch 2024 verspricht für das Vierländer Pop- und Schlagerduo noch einmal ein Jahr der Premieren zu werden. Nicht nur, dass sie am 14. Januar das erste Mal bei den „SixDays Bremen“ (ehemals Sechstagerennen) auftreten werden und dort neben Stars wie Vanessa Mai, Ben Zucker oder Klaus & Klaus zum Showprogramm gehören. Im September werden sie auch erstmals auf Schlagerkreuzfahrt des Senders „Radio Schlagerparadies“ gehen.

„Das haben wir beide noch nie gemacht, wissen nicht mal, ob wir seetauglich sind“, sagt Christopher Garbers. Aufgewachsen an der Elbe ist er aber zuversichtlich, dass das Duo die siebentägige Schiffsreise überstehen wird, ohne aufgrund von Übelkeit über der Reling zu hängen, scherzt der Vierländer.

Mit Stefan Mross und Olaf Henning: Die JunX gehen auf Schlagerkreuzfahrt

Die Reise auf der MS Amera beginnt am 24. September in Bremerhaven und führt nach Norwegen. Über Vik, Flåm, Ålesund, Geirangerfjord, Bergen und Haugesund geht es zurück zum Starthafen. Dort wird das Kreuzfahrtschiff am 1. Oktober einlaufen. Die Teilnahme kostet ab 1099 Euro und kann gebucht werden im Internet unter schlagerparadies-reisen.de oder telefonisch unter 06805/21 85 87.

An zwei Abenden werden Die JunX das musikalische Abendprogramm gestalten. Live zu erleben gibt es zudem die Volksmusikgrößen und Schlagerstars Stefan Mross, Olaf Henning, Claudia Jung und Tanja Lasch. Neben der Kreuzfahrt sind die JunX auch für das große Sommer-Open-Air am 22. Juni in Vacha (Thüringen) und am 23. Juni Löbau (Sachsen) von Radio Schlagerparadies gebucht.

Die MS Amera sticht im September zur Schlager-Kreuzfahrt in See.

Foto: Phönixreisen / Bergedorf

Und das verspricht für Christopher Garbers zum persönlichen Highlight zu werden. Denn neben Voxxclub, Eloy de Jong oder Tim Toupet wird dort auch Sängerin Nicki auftreten, die Ende der 1980er-Jahren mit dem Lied „I bin a bayrisches Cowgirl“ auf Platz eins der ZDF-Hitparade landete. „Von ihr war ich als Junge ein großer Fan und nun stehen wir auf derselben Bühne, das ist schon etwas Besonderes“, verrät der 49-Jährige.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ob beim Karneval oder Schlagermove: Duo erobert sich die Bühnen zurück

Das ganze Jahr über wolle man sich wieder verstärkt auf Liveauftritte fokussieren, kündigt Christopher Garbers an. Nach der Corona-Pandemie, als über weite Strecken gar nichts möglich war und auch Die JunX sich zeitweise Geld auf dem Bau oder dem Blumengroßmarkt verdienten, hätten sie sich in 2023 die Bühnen wieder zurückerobert.

Allerdings müsse man sich breiter aufstellen und auch mal weite Wege in Kauf nehmen, da einige Veranstalter nach der Pandemie oder auch den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen aufgegeben hätten, berichtet Garbers. „Aber wir sind auf einem sehr guten Weg“, stellt er fest.

Mehr zum Thema

Zwar sei das Niveau wie vor der Corona-Pandemie noch nicht erreicht, aber auch 2023 standen schon 70 Termine auf dem Tourplan der beiden Musiker. Für 2024 sind bereits zahlreiche Auftritte bestätigt. Statt „Moin“ heißt es für die Hamburger dann ab Mitte Februar wieder „Helau“ und Alaaf“, denn dann dreht sich alles um den Karneval.

Auch wenn sie als Hanseaten nicht in den Karnevals-Hochburgen in Köln und Düsseldorf gefragt sind, weil dort die lokalen Bands gebucht werden, sind Die JunX viel im Ruhrpott und im Münsterland unterwegs. „Und dort fühlen wir uns auch wohl und passen auch gut hin“, findet Christopher Garbers.

Pop- und Schlagerduo wird in jedem Fall beim Serrahnfest auftreten

Ebenso wie Duo-Partner Gunnar Schmidt freut er sich aber auch auf die Auftritte in Hamburg, wie am 24. Mai bei der Warm-up-Party zum Schlagermove auf dem Heiligengeistfeld. Der zieht wegen der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr bereits am 25. Mai durch St. Pauli.

In ihrer Heimat Bergedorf werden die beiden Pop- und Schlagersänger in jedem Fall im September beim Serrahnfest auftreten, das der Bergedorfer Hafenverein organisiert. Und neben zahlreichen Live-Auftritten will das Duo in diesem Jahr ab März auch wieder neue Musik veröffentlichen: „Wir planen drei Single-Auskopplungen in diesem Jahr“, verrät Christopher Garbers.